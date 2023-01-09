Отдых за границей превратился в непозволительную роскошь

2022 год российские туристы встречали с большим оптимизмом. Изоляция отменялась, появлялось все больше рейсов, власти разных курортных стран облегчали въезд. Казалось, что спрос на путешествия будет зашкаливать, но в феврале, с началом событий на Украине, все резко поменялось. Западные страны ввели рекордное количество санкций против России. Европа и США закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний и запретили их техобслуживание, заблокировали банковские карты россиян и ограничили доступ к международным системам бронирования. Несмотря на все сложности, туристический рынок смог остаться на плаву. Однако цены взлетели как минимум в два раза, и теперь путешествия, как и 50 лет назад, становятся роскошью. Почему позволить себе комфортный отдых могут только обеспеченные туристы и что делать тем, кто хочет отдыхать, но не хочет тратить состояние, разбиралась «Лента.ру».

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Пережиток прошлого

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«Авиаперелеты снова стали роскошью», — с таким громким заявлением выступила компания Bloomberg под конец 2022 года. Как уверяют финансисты, бюджетные путешествия, особенно с вылетом за границу, уходят в прошлое. Теперь из-за высоких тарифов, нехватки самолетов и сокращения персонала пассажирам стало гораздо труднее найти подходящий рейс по выгодной цене.

В итоге иллюзия о том, что после пандемии выездной туризм вернется в норму, постепенно начала сходить на нет. Аналитическая компания Cirium публикует неутешительные показатели — ежемесячно тысячи рейсов в крупные авиаузлы, например в Сингапур, Доху и Лондон, вычеркиваются из расписания.

Перевозки сократились даже у крупных игроков рынка, таких как Cathay Pacific Airways и British Airways. В декабре 2022 года авиакомпании осуществили всего 95 рейсов из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу, а в декабре 2019 года по этому же маршруту было выполнено 234 рейса. С июня по август немецкий авиаперевозчик Lufthansa отменил почти 5,8 тысячи рейсов.

В 2022 году масла в огонь подлили и цены на нефть — постоянные скачки отразились на стоимости всех видов топлива. Теперь рейс из Сингапура в Германию, который раньше обходился в две тысячи долларов, стоит около пяти тысяч долларов.

Такое непостоянство не могло не сказаться на поведении потребителя. По данным Ipsos, большинство путешественников в 2022 году (41 процент европейцев и 45 процентов американцев) отмечали в качестве основной причины отказа от отпуска именно финансовый аспект.

Еще один фактор, указывающий на то, что пассажиры теперь с опаской относятся к планированию поездок, — резкий рост спроса на услуги страховых компаний. Туристы хотят получить гарантию выплаты, в случае если их рейс задержится, отменится или если границы и вовсе закроются по геополитическим причинам

Напряжение в воздухе

Кризис не мог обойти стороной и российскую авиацию. До пандемии за рубеж летали практически все россияне, у которых был загранпаспорт. Для многих из них три-четыре отпуска в год с выездом за границу стали нормой. Но теперь это скорее исключение, чем правило. Стоимость туров выросла как минимум в два раза по сравнению с 2021 годом.

«Туризм подорожал на 50–70 процентов еще три года назад, во время пандемии. После начала СВО цены подскочили еще на 30–40 процентов. Теперь выездной туризм стал роскошью. Например, Индонезия, Таиланд и та же Турция уже не хотят видеть у себя массовый туризм, они уходят в люкс. В целом люди могут себе позволить выезжать за границу, но стоимость теперь на порядок выше. Либо им придется мириться с более низким качеством за те же деньги», — считает эксперт по туризму Майя Котляр.

Такое подорожание связано в первую очередь с дефицитом поездок. Если в начале 2022 года за рубеж могли летать около 900 российских лайнеров, то к концу года эта цифра сократилась в три раза. К тому же резко уменьшилось число стран, куда россияне могут добраться прямыми рейсами. В начале года их было 69, а к концу осталось всего 32.

Стоимость перелетов выросла даже по базовым и самым востребованным направлениям. Если раньше улететь из Москвы в Стамбул можно было за 3–5 тысяч рублей, то сейчас самый дешевый билет без багажа обойдется от 10 тысяч рублей.

В 2021 году российский турист мог за 200 тысяч поехать в пятизвездочный отель Турции на две недели, сейчас на тот же срок он может отправиться в отель более низкого класса. При этом туроператоры отмечают, что рост стоимости турпакетов связан именно с подорожанием авиаперевозок

Еще одна серьезная проблема — нехватка пилотов и бортпроводников. Во время пандемии, когда авиаперевозки сократились вдвое, компании были вынуждены увольнять членов экипажа, поскольку не хотели содержать избыточный персонал. После того как туризм начал постепенно восстанавливаться, а количество перелетов увеличиваться, авиакомпании столкнулись с сильной нехваткой персонала. Оказалось, что найти его не так просто: пилоты должны каждые полгода подтверждать квалификацию. Неработающие летчики начинают ее терять, а чтобы вернуться в строй, нужно опять учиться.

Поддержание квалификации пилотов обходится в районе миллиона рублей, отмечают в Минтрансе. В ведомстве опасаются, что в ближайшие два-три года пассажиропоток в России снизится в полтора раза, поэтому без работы может остаться каждый второй член летного экипажа. К тому же министерство сообщает об утечке кадров: каждый месяц иностранные авиакомпании направляют до 70 запросов на подтверждение сертификатов пилотов. Большой спрос на российских специалистов наблюдается в Китае, Омане и странах Центральной Азии.

Российские летчики пытаются устроиться на работу за рубежом из-за сильного снижения уровня доходов. До пандемии они получали от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. Сейчас, учитывая сокращение числа рейсов и отсутствие полетов в Европу, их зарплаты упали до 100–150 тысяч рублей

Богатые богатеют

Тем временем в бизнес-авиации по всему миру, за исключением России, дела идут в гору. Согласно обзору WINGX Business Aviation Bulletin, всего в 2022 году было выполнено пять с половиной миллионов рейсов бизнес-джетов. Это почти на 53 процента больше, чем в 2021-м. В США популярность частных самолетов возросла на 11 процентов по сравнению с 2021 годом и на 65 процентов по сравнению с 2020-м. Для Европы самым загруженным месяцем стал июль, а всего за 2022 год было выполнено 600 тысяч рейсов бизнес-джетов. Это на десять процентов больше, чем за год до этого.

Активнее всего в 2022 году частными самолетами пользовались во Франции, Британии и Германии

В России популярность бизнес-джетов взлетела во время пандемии COVID-19. После закрытия границ частные самолеты стали чуть ли не единственным способом покинуть страну, и со временем это вошло в моду. Обеспеченные путешественники стремились обезопасить себя и родных от заражения инфекцией, поэтому предпочитали не летать регулярными рейсами.

Однако сейчас из-за большого количества сложностей активность бизнес-джетов снизилась почти на 60 процентов по сравнению с 2021 годом и на 46 процентов по сравнению с 2019-м. По словам директора по продажам Leading Charter Technologies Софии Турышевой, на 50 процентов сократилось количество предновогодних перелетов в конце 2022 года.

К тому же частные самолеты стали все реже летать за границу. В декабре из Внуково-3 за рубеж отправилось 149 рейсов, в то время как еще год назад их было 958. Во-первых, стоимость перелетов взлетела как минимум в два раза. Во-вторых, резко сократилось число бизнес-джетов.

Богатым путешественникам теперь зачастую приходится пересаживаться на регулярные рейсы, особенно для полетов в Европу. Схема следующая: долететь частным самолетом в Дубай, а потом сесть на обычный пассажирский самолет.

В целом изменились и направления, которые выбирают состоятельные россияне. Раньше около половины рейсов частных самолетов следовали в Европу, сейчас от 70 до 80 процентов летают в ОАЭ, к тому же богатые путешественники зачастую выбирают и направления внутри страны. Например, в ноябре всего 17 из 409 рейсов были международными, остальные — по России. Основные зарубежные направления — Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, Турция и Мальдивы.

Однако, несмотря на то что количество перелетов бизнес-джетами из России резко упало, спрос на люксовые туры в 2022 году у богатых россиян возрос в четыре раза по сравнению с допандемийными временами. Обеспеченные туристы все больше выбирают отдых на роскошных виллах и в элитных отелях.

Что делать бюджетным туристам

Бюджетным туристам, несмотря на высокую стоимость туров, все же не стоит отказываться от отдыха. Психологи напоминают, что в стрессовые периоды особенно важно сменить обстановку хотя бы раз в несколько месяцев. Пускай это будут не самые дальние направления, но даже небольшие вылазки помогут отвлечься от новостей и думскроллинга.

К тому же сайты о туризме переполнены лайфхаками о том, как отдохнуть экономно. Первый из них — начать планировать отпуск за несколько месяцев, а лучше за полгода до поездки: изучить цены на билеты, различные акции, забронировать выгодное место проживания, напрямую связавшись с объектом, и узнать о возможностях бесплатного посещения разных выставок и музеев. Это поможет сократить количество непредвиденных расходов.

Еще один хороший способ сэкономить — отправиться путешествовать в несезон, тогда гарантированы скидки на проживание и питание. В Азии туристический спад наблюдается летом. Например, Мальдивы не столь популярны в сезон дождей.

Сильно влияют на стоимость поездки праздники, фестивали и другие крупные мероприятия из-за высокого спроса со стороны туристов. Авиабилеты лучше покупать за несколько месяцев до поездки, важную роль играет и день перелета. Например, вылет в середине недели будет выгоднее, чем в пятницу или воскресенье.

Что касается размещения, то порой проживание в четырех- и пятизвездочных отелях может обойтись дешевле, чем в гостиницах ниже классом. К тому же можно выбрать жилье с кухней и готовить самостоятельно, чтобы сэкономить на питании.

По данным туристического агентства «Интурист», сейчас в Турцию можно улететь одному за 30 тысяч рублей на неделю, а в Египет после новогодних праздников можно отправиться вдвоем на неделю за 60–70 тысяч с питанием. Такой отдых могут позволить себе среднестатистические жители регионов, отметили в компании. Кроме того, специалисты дали несколько универсальных советов для экономии.

«Тем, кто хочет отдыхать летом, надо готовиться зимой. Если турист хочет улететь со скидкой 40–60 процентов, ему лучше выбрать раннее бронирование. Сейчас с горящими дешевыми турами напряженно. Второй совет — смотреть низкие даты. На новогодние каникулы цены в два-два с половиной раза выше, чем поездка с 10–15 января», — пояснили в пресс-службе компании.