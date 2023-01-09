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1 час назад

Туроператоры не спешат обновлять памятки по въезду в Таиланд

TourDomиещё 5

Авиакомпании и туроператоры ждут официальной информации от авиавластей Таиланда об отмене ранее введенных требований по въезду в страну по сертификату о вакцинации. В авиакомпании AZUR air редакции TourDom.ru сообщили, что пока не получали новых уведомлений. Официальную информацию ожидают и в туроператоре «Интурист». Памятки для пассажиров, размещенные на сайтах авиакомпаний и туроператоров, остаются пока без изменений.

Туроператоры не спешат обновлять памятки по въезду в Таиланд
Фото: TourDomTourDom

Один из авиаэкспертов пояснил, что существует определенная инерционность в выпуске телеграмм NOTAM: «Если решение об изменениях принято, возможно, сегодня перевозчикам придет уведомление от авиационных властей Таиланда – Civil Aviation Authority of Thailand (СААТ)».

«Заявление тайского чиновника (министра здравоохранения Таиланда. – Ред.) – не документ, оно не отменяет указаний тайских авиавластей, – уверен руководитель принимающей компании “Илвес Тур” Виктор Кривенцов. – Будет документ – будет и новость. Пока мои туристы авиакомпании или пограничникам показать ничего не смогут».

Таким образом, действует ранее опубликованная телеграмма NOTAM, а значит, авиакомпании обязаны проверять документы пассажиров, вылетающих из России в Таиланд. Туристы должны предъявить сертификат о вакцинации любой из одобренных в стране вакцин, либо справку о выздоровлении от COVID-19. Непривитые пассажиры могут пройти тестирование в аэропорту Таиланда по прилете.

В то же время россияне, прилетевшие сегодня в Таиланд, отмечают, что никаких особых требований при посадке в самолет не было. На рейсе авиакомпании AZUR air из Владивостока пассажиров попросили показать сертификат, но не обратили внимания на срок его действия. В Шереметьево на рейсе «Аэрофлота» в Бангкок ничего не проверяли.

Заграница,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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