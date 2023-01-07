«Туристы — самая легкая мишень»

Колыбель мировых цивилизаций — Ирак — обычно ассоциируется с войнами, тотальной разрухой и хаосом. Но спустя годы нестабильности и ожесточенного противостояния боевикам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) страна постепенно открывается для туристов. История Ирака насчитывает тысячелетия, и каждая эпоха оставила яркий след. Руины древних поселений, археологические артефакты, роскошные дворцы и мечети — по этим памятникам архитектуры изучают историю Востока. Но, чтобы увидеть все это, путешественникам необходимо преодолеть десятки охраняемых контрольно-пропускных пунктов и блокпостов. Стоит ли рискнуть и все же отправиться в такую небезопасную страну — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Место зарождения человеческой цивилизации

Видео дня

Ирак раскинулся на месте могущественной Месопотамии, у берегов Персидского залива, в долине полноводных Тигра и Евфрата. Здесь когда-то зарождалась человеческая цивилизация, и находился город солнца — Вавилон — с садами Семирамиды и знаменитой башней, которая, по библейской легенде, рассорила народы.

За долгие годы за власть на этой земле боролись персы, эллины, римляне, арабы, монголы. В последние два тысячелетия Ирак сотрясали революции и ожесточенные войны — с Ираном, США, боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Но власти утверждают, что сейчас обстановка в стране стала спокойнее, и туристы могут посещать страну, чтобы увидеть ее богатую историю, древнюю архитектуру и самобытные традиции.

Чего стоит только один Багдад, название которого в переводе означает «божий дар», или «данный богом», и сохранившийся Старый город с его лабиринтом улочек, оплетающих берег Тигра. В архитектуре Багдада смешались колониальные, арабские и персидские элементы, а также шумерские сюжеты. Богато украшенная Золотая мечеть, похожий на кирпичный шатер мавзолей Зубайды, различные медресе и христианские храмы и даже современные символы — 205-метровая телебашня в арабском стиле.

В одной из главных достопримечательностей города — Национальном музее — собраны бесценные находки со всей Месопотамии. В 2003 году его хранилища были разграблены, похитили свыше 170 тысяч древних экспонатов. Однако большую коллекцию артефактов Месопотамии все же удалось сохранить. Это один из немногих музеев в мире, где разрешают фотографировать.

Еще одним из символов иракской столицы считается Памятник мученикам (Нусб Аш-Шахид), его возвели в память о солдатах, погибших во время войны с Ираном. При этом открыли его за пять лет до окончания войны. Он представляет собой рассеченный надвое 40-метровый купол бирюзового цвета. Рядом расположены фонтан и музей, посвященный жертвам режима бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.

Одной из древних построек в городе считается возведенное в 1227 году медресе Аль-Мустансирия — один из первых исламских университетов в мире. Сооружение украшено арабской вязью и высеченными по камню геометрическими узорами

Места, где находятся главные достопримечательности, отели, рестораны, правительственные учреждения, называются «зеленой зоной». За ее пределами лучше перемещаться с экскурсионными группами или местными гидами, избегая при этом как безлюдных мест, так и общественного транспорта. Вот что рассказывают о Багдаде побывавшие там россияне и другие иностранцы.

Михаил и Денис, авторы YouTube-канала о путешествиях «Точка на карте», посетили Ирак в начале 2020 года

Свободно перемещаться по Ираку иностранцам по-прежнему нельзя, по городу можно ходить только в сопровождении гидов. Первое, что бросается в глаза, — в Багдаде много блокпостов, по столице ходят военные. Все государственные учреждения и крупные отели обнесены высоким бетонным забором. При входе в здания есть пункты досмотра отдельно для мужчин и отдельно — для женщин.

Половина домов в Багдаде либо разрушена, либо стоит с выбитыми стеклами. При этом если первые этажи еще могут быть жилыми, то на верхних — зачастую никто не живет.

Также путешественникам довольно опасно переходить улицы — движение в стране хаотичное, и порой приходится переходить дорогу, тормозя руками поток. На улицах иногда можно встретить российские «Волги»

Иракцам туристы пока в диковину. Удивительно то, что проезжающие по городу военные не только не запрещали их снимать, но и сами порой просили сфотографироваться с приехавшими в страну иностранцами, когда узнавали, что мы из России, улыбались и просили сделать совместный снимок. Можно даже сделать селфи с военным «хаммером».

«Сохраняется угроза терактов», турецкий турист Ильхан Демир

Я был в Ираке много раз по работе, потом пару раз ездил как турист. Как-то приехав в Багдад, я гулял по городу. За это время меня несколько раз пригласили в гости, предложили покормить и напоить чаем. Но все же, несмотря на улучшение политической ситуации, поездка в страну — это по-прежнему экстрим.

Уровень преступности в государстве по-прежнему велик, сохраняется угроза терактов, похищения, ограбления, а иностранные путешественники при этом — самая легкая мишень

В городах и за их пределами можно натолкнуться на мины и взрывные устройства. Наибольший риск напороться на них около правительственных зданий, мечетей и объектов инфраструктуры.

За пределами столицы

Помимо Багдада отчаянные туристы мечтают посетить один из величайших городов древнего мира — Вавилон. В начале ХХ века немецкие археологи проводили раскопки города и обнаружили постройки VII-VI веков до нашей эры. Фрагменты древних строений они вывезли в Германию, сейчас они находятся в музее Пергамон в Берлине.

Так, археологам удалось собрать ворота Иштар — одни из восьми ворот, которые вели в город. Это огромная кирпичная арка высотой под 14 метров покрыта разноцветными изображениями мифических животных с головой змеи, хвостом скорпиона, львиными передними и птичьими задними лапами.

В самом иракском городе Саддам Хусейн запустили проект под названием «Возрождение Вавилона», однако восстановить ворота Иштар не удалось, ошибка была в том, что большая часть стен была воссоздана с помощью современных материалов, а вовсе не по историческим технологиям.

В паре часов от Багдада находится шиитская святыня — город Наджаф, в котором расположена мечеть имама Али — ближайшего родственника пророка Мухаммеда. Шииты почитают его как первого имама и святого. Над могилой построили мечеть с позолоченным куполом, отделана она декоративной плиткой с каллиграфической росписью и украшена внутри зеркальной мозаикой. Со всего мира в этот город стекаются шиитские паломники.

К тому же в Наджафе находится крупнейшее в мире кладбище Вади ас-Салам («Долина мира»). На территории в шесть квадратных километров захоронены останки более пяти миллионов человек. Для шиитов быть похороненным здесь — это большая честь.

В 120 километрах от иракской столицы находится важный исторический город Самарра, привлекающий туристов и паломников. Первые поселения возникли здесь еще в пятом тысячелетии до нашей эры. При этом до 892 года Самарра оставалась столицей исламского мира, потом столицу халифата перенесли в Багдад.

В городе расположена одна из главных достопримечательностей Ирака — большая мечеть и знаменитый спиральный минарет Малвия, построенный из песчаника в девятом веке. На протяжении четырех столетий эта мечеть была самой большой в мире. Сейчас путешественники любят забираться на самый верх минарета, преодолевая для этого 399 ступеней.

В 2005 году иракские повстанцы атаковали башню, на которой был установлен обзорный пункт американских войск. В результате верхняя часть была сильно повреждена, но впоследствии ее все же удалось восстановить

Во время войны в Ираке в Самарре также чудом уцелела мечеть Аль-Аскари — главное религиозное сооружение для шиитов. Оно было построено в 944 году и стало усыпальницей для двух из 12 шиитских имамов.

Но даже несмотря на то что война в Ираке закончилась больше 10 лет назад, а многие культурные объекты восстановлены и стали популярны у туристов, путешественникам по-прежнему рекомендуют быть осторожными при поездке в страну.

«Главная опасность Ирака — мины», российский турист Дмитрий Миллер

Без знания арабского и контактов с местными фиксерами в стране ориентироваться сложно: спасает скачанный гугл-переводчик и неплохо работающий интернет. Выбор таксиста на междугородний маршрут — всегда риск: ничто не мешает ему оказаться Бармалеем и увезти путешественника черт знает куда — знакомые у многих иракцев есть по обе стороны баррикад.

Хотя сейчас война с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) закончена, террористы лишь ушли в подполье, и узнать, кто перед тобой — честный таксист или радикал, который пару лет назад ходил с черным флагом, невозможно. Безопаснее всего садиться в ту машину, где два-три иракца уже ждут последнего пассажира, и в идеале — чтобы все ехали до конечного пункта. Найти англоговорящего в арабской части страны крайне сложно.

Без местных фиксеров в безопасности можно чувствовать себя только в Курдистане. К тому же туристам надо быть готовыми ездить по Ираку с карманами, полными наличных, — карты в стране бесполезны

Главная опасность на территории Ирака — мины, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывные устройства, установленные террористами в районах рынков, мечетей и правительственных зданий. Также нередки обстрелы отдельных районов как повстанцами, так и самими правительственными войсками.

Но зато к России отношение здесь положительно-сдержанное, агрессии после слов «ана мин Русья» не встречал ни разу, скорее удивление и интерес. Владелец ресторана может спросить, откуда приехал турист. И, если он симпатизирует России, то может предложить обед за счет заведения.

Из сказок «Тысячи и одной ночи»

Тем не менее несмотря на все опасности и риски, туристы все равно стремятся попасть в Ирак. Кто-то в погоне за острыми ощущениями, другие — из-за исторического и культурного наследия региона. Вторых, например, очень интересует город Мосул, где находятся гигантские дворцы, а также царская библиотека с собранием клинописных табличек.

Десять лет назад Мосул считался одним из главных туристических центров страны. Но в 2014 году его захватили боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Освободить его удалось спустя три года. За это время были уничтожены и сильно повреждены большинство памятников архитектуры. Чудом уцелела лишь самая старая мечеть города — мечеть Омейядов.

Поклонники архитектурных жемчужин также мечтают попасть в Ухайдир, где находится дворец Аббасидов — одно из самых красивых зданий в Ираке. Аббасиды сделали Багдад главным городом в Междуречье. Их правление считалось расцветом исламской государственности и культуры. Масштабы дворца, а также декор с цветными мозаиками из стекла, мрамора и зеркал, причудливыми деталями из дерева, гипса и бронзы поражают воображение.

Тем временем в сказках «Тысячи и одной ночи» упоминается город Басра, считающийся одним из самых знойных на планете. Как говорится в книге, из этого города отправлялся в свои путешествия Синдбад-мореход. В Басре много мостов и каналов, за это его прозвали Венецией Востока. Это место очень нравилось бывшему диктатору Саддаму Хусейну, поэтому он приказал построить в городе четыре роскошных дворца. Однако Басра был сильно разрушен во время ирако-иранской войны, а также американского вторжения, и сейчас лишь в одном из дворцов работает исторический музей.

Тем, кто мечтает увидеть неиракский Ирак, лучше ехать на север страны, в Курдистан. У этого региона, большую часть населения которого составляют курды, есть все признаки государственности: свой парламент, флаг, герб, армия.

Курдистан сильно отличается от остальной части Ирака, в столице Эрбиле находится цитадель, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь также множество музеев, посвященных курдской культуре

Что нужно россиянам для въезда

Россиянам для въезда в страну нужна туристическая виза сроком на три месяца. Весной 2021 года власти государства сильно упростили визовый режим для тридцати стран, в число которых вошла Россия. Теперь получать разрешение на въезд можно сразу по прилете, стоит оно 77 долларов (около пяти тысяч рублей). При этом для посещения Курдистана нужна своя виза. В целом получить ее гораздо проще, чем разрешение на въезд в основную часть страны.

Перед поездкой лучше сделать прививки от малярии, тифа, дизентерии, холеры, а также гепатита А и В. Овощи и фрукты советуют тщательно мыть кипяченой или бутилированной водой и ни в коем случае не пить воду из-под крана.

Путешественникам также рекомендуют останавливаться в гостиницах, расположенных в центральных районах, — с охраной и современными удобствами.

В Багдаде проживание в трехзвездочном отеле начинается от 60 долларов (почти четыре тысячи рублей) за сутки, в четырехзвездочном — от 70 долларов (4,5 тысячи рублей), в пятизвездочном — от 130 долларов (девять тысяч рублей). В других иракских городах размещение может обойтись дешевле

При этом туристам нужно учитывать, что напряжение в местной электросети — 230 вольт, поэтому в отелях не всегда можно найти привычные розетки, зачастую требуются специальные переходники. К тому же постоянно возникают перебои со светом.