Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Названы самые популярные у россиян новогодние направления за границей

Мослентаиещё 2

Самые популярные новогодние направления за границу назвали россияне в совместном исследовании специалистов группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и маркетплейса авторских туров YouTravel.me. Результаты опроса есть распоряжении «Мосленты».

Названы самые популярные у россиян новогодние направления за границей
Фото: МослентаМослента

«Популярными направлениями для новогоднего отдыха стали Израиль, Казахстан, Узбекистан и Грузия. В пятерку лидеров у путешественников впервые вошло Королевство Марокко», — говорится в пресс-релизе.

При этом самой популярной тематикой для новогоднего путешествия стал автотур — его выбирал каждый третий россиянин (30 процентов). Открыть для себя новые вкусы, попробовать необычные блюда в гастрономическом путешествии стремится каждый пятый (20 процентов).

Заграница,Группа Ренессанс Страхование,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители