Названы самые популярные у россиян новогодние направления за границей

«Популярными направлениями для новогоднего отдыха стали Израиль, Казахстан, Узбекистан и Грузия. В пятерку лидеров у путешественников впервые вошло Королевство Марокко», — говорится в пресс-релизе.

При этом самой популярной тематикой для новогоднего путешествия стал автотур — его выбирал каждый третий россиянин (30 процентов). Открыть для себя новые вкусы, попробовать необычные блюда в гастрономическом путешествии стремится каждый пятый (20 процентов).