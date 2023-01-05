Турист внезапно захотел вернуться из Таиланда домой из-за голода

Российский турист в своем личном блоге поделился впечатлениями о путешествии в Таиланд, передает портал «Турпром». Россиянин очень быстро решил вернутся домой из Таиланда по причине голода.

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Путешественник рассказал, что у отдыха на популярных тайских курортах есть подводные камни. По словам блогера, главный минус Тайланда — это отсутствие привычных для жителей России продуктов и блюд.

Отмечается, что пища, которую готовят в Таиланде, очень острая. Кроме того, из-за местной кухни у некоторых отдыхающих начинаются проблемы с пищеварением.

Турист отметил, что во время отдыха россияне будут испытывать нехватку привычных продуктов. Например, в Таиланде невозможно купить бородинский хлеб или сушки. А если вдруг отдыхающие и найдут в этой стране что-то привычное для себя, стоить этот продукт будет в несколько раз дороже по сравнению с ценами в российских магазинах.