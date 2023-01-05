Юристка решила отдохнуть в Абхазии за счет туроператора

Туристка, отдохнув с дочкой в санатории «Сана» в Абхазии, сочла, что отпуск принес ей одни лишь страдания, и решила отсудить у туроператора «Дельфин» деньги, потраченные на тур, и еще остаться в плюсе, заставив выплатить компенсацию морального вреда. Она уповала на нечеловеческие условия в санатории, в котором, несмотря на все страдания, она провела от звонка до звонка оплаченные 2 недели. Подать в суд туристке не составило труда – она оказалась юристом. Но номер не удался. Об интересном деле рассказали в юридической компании «Байбородин и партнеры», представлявшей интересы туроператора.

Фото: Tourdom Tourdom

В июне 2022 года женщина купила бюджетный тур в Абхазию на двоих за 62 тыс. руб. Уже через неделю она въехала в свой номер в санатории и оказалась не удовлетворена – фотографии и реальность, по ее мнению, сильно отличались.

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«По приезде мы столкнулись с обветшалым и неухоженным зданием, запущенной территорией, с поломанными ступеньками. В номере состояние предметов было неудовлетворительным: кровати были грязные, матрасы деформированные, лампы с разбитыми плафонами, унитаз покрыт плесенью, на обоях очень много кровоподтеков от убитых комаров», – отметила туристка в исковом заявлении.

Не устроил постояльцев и сервис – как они утверждали, ни уборки, ни смены полотенец не было. А еще ей с дочкой пришлось обустраивать совдеповский пейзаж не менее советским способом – заклеивать окна марлей, чтобы спастись от комаров. Женщина даже не поленилась посчитать укусы на теле ребенка, появившиеся за одну ночь без этого ноу-хау, – ровно 50 укусов. Это также было отображено в материалах дела.

Усугубила ситуацию кишечная инфекция, захлестнувшая абхазский оазис, – по словам туристки, проблема была настолько массовой, что из коридоров никто не убирал рвотные массы. Доотдыхались туристы до того, что в последний день отдыха им была вызвана скорая помощь, которая поставила диагноз «острый гастроэнтерит». По словам истца, персонал никак не способствовал появлению медиков и не предлагал помощи.

Из-за симптомов болезни туристам пришлось остаться в Абхазии. Аж еще на 2 недели. Их они решили провести в частном секторе. А после этого мать с дочерью переместились в Сочи. Оперативно вернуться домой в Карелию после перенесенных страданий не удалось. Как утверждает туристка в исковом заявлении, билетов на ближайшие дни не было. Но эта причина, похоже, была не первостепенной:

«Чтобы все-таки хоть как-то обеспечить отдых на море себе и ребенку, я была вынуждена арендовать жилье в Сочи», – отмечает туристка в своем заявлении.

В итоге после дополнительного месяца, проведенного на юге, истец еще и обвинила туроператора, что она потеряла часть доходов, не сумев представить в суде интересы своих клиентов.

Иску туристки-юристки предшествовали жалобы во всевозможные инстанции. Она требовала направить СЭС с проверкой в санаторий и ей лично отчитаться. А еще усомнилась в легальности работы средства размещения. Но женщина ошиблась – санаторий все же имел лицензию, что подтвердило Министерство туризма Абхазии.

В суде, несмотря на юридический опыт туристки, дело против туроператора развалилось. Санаторий в своем письме напомнил, что туристке было предложено переселение в другой отель от туроператора без дополнительной платы в первый же день, но туристка отказалась, решив дальше мучиться.

Также суду были предоставлены видео с условиями проживания, на котором санаторий записал гостей, заселившихся в номер после истца. Оказалось, что туристка выдала за места общего пользования закрытое подвальное помещение, куда доступ туристам запрещен. А еще объект размещения подтвердил проведение регулярных уборок и смены белья.