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3 часа назад

В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России

Газета.Ruиещё 2

В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России, пишет The Guardian.

В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин, в 2022 году в страну переехали до 2500 граждан России, многие из которых - беременные россиянки, приехавшие рожать.

Как утверждает Полин, в 2023 году это число может увеличиться до 10 000. Востребованность Аргентины связана с тем, что россияне могут не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней находиться в стране без виз, при этом подать заявление на получение ВНЖ довольно просто.

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