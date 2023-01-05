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3 часа назад

Названы страны. которые россияне выбрали для отдыха на Новый год 2023

runews24.ru

В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления для туризма во время новогодних праздников в 2023 году. На первом месте расположились Арабские Эмираты.

Названы страны, которые россияне выбрали для отдыха на Новый год
Фото: Runews24Runews24

На втором мете по популярности среди отпуска россиян оказался Египет. Тройку лидеров замыкает Турция.

В этом году на Новый Год больше всего россиян уехали в отпуск в Индию, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку, Катар, Кубу и Сейшелы.

Однако данные ассоциации туроператоров – это лишь часть туристической картины отдыха россиян. Путешественники, которые отправляются на отдых самостоятельно, стали чаще выбирать страны ближнего зарубежья.

В этом году популярность обрели горнолыжные курорты Кавказа, Узбекистан и Армения.

По данным сервиса путешествия Тата.ру, популярными на новогодних праздников 2023 стали Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, и Армения.

Некоторые путешественники решили провести праздники в Грузии, Германии, Испании, Греции и других. Из стран Европы среди российских россиян пользуется спросом Сербия, туда можно долететь на самолете.

Также, часто россияне улетают на отдых в Дубай. Большинство едут отдыхать на две-три недели.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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