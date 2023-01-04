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3 часа назад

Туры в ОАЭ сравнялись по цене с авиаперелетом

TourDom

После январских каникул стоимость туров в Арабские Эмираты снижается. Зачастую она сопоставима с тарифами на авиаперелет в Дубай. Редакция TourDom.ru сравнила цены на туры с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Туры в ОАЭ сравнялись по цене с авиаперелетом
Фото: TourDomTourDom

Всего за 98 тыс. руб. смогут отдохнуть неделю в Эмиратах туристы из Москвы, если выберут для проживания Al Seef Hotel 3* в Шардже. Вылет 10 января авиакомпанией «Аэрофлот» из Шереметьево. Стоимость тура указана на двоих. Такое предложение можно найти у туроператора Библио-Глобус.

Еще один недорогой вариант, который можно забронировать у компании, – тур в Фуджейру с 10 января с размещением в 5-звездочном The Radisson Blu Resort Fujairah с завтраками (115 тыс. руб. на двоих). В стоимость входит перелет рейсами «Аэрофлота» в Дубай.

В 110 тыс. руб. обойдется тур на 10 ночей с 11 января с проживанием в отеле Golden Sands Hotel 4* в Шардже. Туристы полетят на курорт на борту flydubai из Внуково (туроператор «Интурист»).

Отметим, билеты из Москвы в период с 9 по 16 января можно купить как минимум за 46 тыс. руб., таким образом, перелет двух туристов будет стоить 92 тыс. руб.

Ближайшие даты, когда смогут улететь в Эмираты туристы из Санкт-Петербурга, – 21–22 января. Тур на неделю в Citymax Hotel Sharjah 3* с перелетом дубайским лоукостером можно приобрести за 80 тыс. руб. на двоих.

Отдых в Radisson Resort Marjan Island 4* в Рас-эль-Хайме с прямым доступом к пляжу обойдется в 105 тыс. руб. за неделю. Туроператор – ANEX Tour.

Экономично отдохнуть в Эмиратах смогут и туристы из Казани. Неделя с размещением в Lavender Hotel 4* в Шардже и вылетом 11 января предлагается за 85 тыс. руб. За 93 тыс. можно провести неделю в 5* отеле The Cove Rotana Resort на том же курорте. Туроператор – Coral Travel.

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