Пять необычных запретов и ограничений в Северной Корее

В Северной Корее власти следят за всеми, кто живёт в стране или даже просто приезжает на время. Так, известно, что студент из США Отто Уормбир из-за сорванного в гостинице плаката был осуждён на 15 лет трудовых работ. Вот какие ещё ограничения и запреты действуют в этом государстве.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Итак, если вы приедете в Северную Корею, то столкнётесь со следующими странными запретами.

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На перемещения. Причём это касается как передвижения по стране, так и выездов за границу (однако спортсмены, чиновники и дипломаты бывать в других странах могут). Если человек не будет соблюдать эти правила, то его посадят в тюрьму с антисанитарными условиями. Кроме того, в столице жить могут люди тоже лишь с особого разрешения.

На Интернет и на звонки в другие страны. Мобильная связь в Северной Корее работает лишь с местными абонентами. Что касается Интернета, то вместо него действует в стране Кванмён - внутренний Интернет. Также здесь используется собственная операционная система - «Красная звезда», а также своя соцсеть.

На иностранные песни и фильмы. Это запрет распространяется и на людей, которые в качестве туристов въехали в страну. Если человек посмотрит любой южнокорейский фильм, то ему могут дать 5-15 лет тюрьмы. А распространение запрещённых фильмов и музыки карается смертной казнью.

На синие джинсы, покраску волос, пирсинг, «неправильные» причёски. Причём чёрные джинсы всё же носить вы сможете. Также парикмахеры имеют всего одну краску - чёрного цвета, и предназначается она только для закрашивания седины.