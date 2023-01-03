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2 часа назад

Пять необычных запретов и ограничений, которые есть в Северной Корее

Ferra.ru

В Северной Корее власти следят за всеми, кто живёт в стране или даже просто приезжает на время. Так, известно, что студент из США Отто Уормбир из-за сорванного в гостинице плаката был осуждён на 15 лет трудовых работ. Вот какие ещё ограничения и запреты действуют в этом государстве.

Пять необычных запретов и ограничений в Северной Корее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Итак, если вы приедете в Северную Корею, то столкнётесь со следующими странными запретами.

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На перемещения. Причём это касается как передвижения по стране, так и выездов за границу (однако спортсмены, чиновники и дипломаты бывать в других странах могут). Если человек не будет соблюдать эти правила, то его посадят в тюрьму с антисанитарными условиями. Кроме того, в столице жить могут люди тоже лишь с особого разрешения.

На Интернет и на звонки в другие страны. Мобильная связь в Северной Корее работает лишь с местными абонентами. Что касается Интернета, то вместо него действует в стране Кванмён - внутренний Интернет. Также здесь используется собственная операционная система - «Красная звезда», а также своя соцсеть.

На иностранные песни и фильмы. Это запрет распространяется и на людей, которые в качестве туристов въехали в страну. Если человек посмотрит любой южнокорейский фильм, то ему могут дать 5-15 лет тюрьмы. А распространение запрещённых фильмов и музыки карается смертной казнью.

На синие джинсы, покраску волос, пирсинг, «неправильные» причёски. Причём чёрные джинсы всё же носить вы сможете. Также парикмахеры имеют всего одну краску - чёрного цвета, и предназначается она только для закрашивания седины.

На приобретение автомобиля и недвижимости. Квартиры распределяет в Северной Корее государство, поэтому официально вы её не получите. Также невозможно переехать из сельской местности в столицу, поскольку в ней живут лишь «избранные». Хотя можно дать взятку, и тогда у вас будет квартира с электричеством. Однако в стране лифтами пользуются редко, а самые дешёвые квартиры продаются на верхних этажах. Водить машину в Северной Корее можно лишь мужчинам, причём для этого придётся получать специальное разрешение.

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