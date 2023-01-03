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1 час назад

Названы страны, которые россияне смогут посетить в 2023 году

Вечерняя Москва

В 2023 году россияне смогут посетить с туристическими целями не только Турцию, Египет, ряд стран СНГ и Эмираты, но и азиатские направления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал турагент Дмитрий Мир.

Страны, которые россияне смогут посетить в 2023 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, массовый туризм предполагает сегодня посещение Турции, Кубы, Венесуэлы и ряда других направлений.

"Восточные и азиатские страны тоже станут с 2023 года нам доступны, — отметил Мир. — Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Турция, Египет, Абхазия, Мальдивы уже открыты для россиян, на очереди — Вьетнам".

Эксперт уточнил, что свободно посетить можно Грузию, Армению, Азербайджан, Лаос и Индонезию. Доступ и на другие мировые курорты для граждан РФ тоже открыт.

Через транзитные пути российские путешественники все еще могут посетить Сейшелы, Танзанию, Кипр, Кению, ЮАР, Руанду, Намибию, Аргентину, Чили, Перу и Маврикий.

Собеседник «ВМ» отметил, что пока цены на перелеты стабильные, однако как они изменятся в будущем году — данных нет.

Турагент также напомнил, что перед посещением некоторых государств нужно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19, поэтому перед тем как спланировать путешествие, необходимо ознакомиться с правилами посещения курортной зоны, куда вы собираетесь лететь, заключил собеседник «ВМ».

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