Турецкая деревня Бирги попала в ТОП лучших турдеревень мира

Ранее в 2012 году Бирги также была включена в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

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Кандидаты в категории лучшие туристические деревни оценивались по девяти критериям, включая культурные и природные ресурсы, защиту и продвижение культурных ценностей, экономическую, социальную и экологическую устойчивость, развитие туризма, инфраструктуру и доступность, здоровье, безопасность и защищенность.

На конкурс 2022 года было подано около 130 заявок из 57 стран. При поддержке Министерства культуры и туризма деревня Джумалыкызык в северо-западной провинции Бурса и деревня Анытлы в юго-восточной провинции Мардин также были среди деревень-кандидатов наряду с Бирги.

По итогам отбора в этом году Бирги удалось войти в число 32 лучших деревень предпринимательского туризма в мире.