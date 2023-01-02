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28 минут назад

Названы самые популярные безвизовые страны у россиян на Новый год

Inc-Newsиещё 1

Бессменным лидером остается Турция.

Самые популярные безвизовые страны у россиян на Новый год
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование отечественных туроператоров показало, что самой популярной безвизовой страной у российских туристов на Новый год и январские каникулы продолжается оставаться Турция.

Все прошлые годы Турция также уверенно возглавлял рейтинг интереса наших граждан к новогодним путешествиям.

На втором месте стран, куда можно попасть без визы, расположился Египет. Тройку лидеров замкнул Таиланд.

Помимо этого немалые турпотоки россиян отправились или отправятся в январе в Белоруссию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Сербию.

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