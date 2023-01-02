Самые популярные безвизовые страны у россиян на Новый год

Бессменным лидером остается Турция.
Исследование отечественных туроператоров показало, что самой популярной безвизовой страной у российских туристов на Новый год и январские каникулы продолжается оставаться Турция.
Все прошлые годы Турция также уверенно возглавлял рейтинг интереса наших граждан к новогодним путешествиям.
На втором месте стран, куда можно попасть без визы, расположился Египет. Тройку лидеров замкнул Таиланд.
Помимо этого немалые турпотоки россиян отправились или отправятся в январе в Белоруссию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Сербию.