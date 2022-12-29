Россияне посетили пустыню в ОАЭ и разочаровались из-за французов

Российские туристы, побывавшие на джип-сафари в пустыне Руб-Аль-Хали в ОАЭ , пожалели о деньгах, потраченных на поездку. Разочарованиями от экскурсионной программы они поделились в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Яндекс.Дзен» .

Путешественники признались, что посещение одной из самых больших пустынь мира стало главной причиной для поездки в ОАЭ. В Дубае они посмотрели многие достопримечательности, а в предпоследний день отпуска решили отправиться в джип-тур по Руб-Аль-Хали. К ним присоединились двое парней из Франции и супруги из Омска. Планировалось, что туристы покатаются на джипах по барханам, встретят закат в пустыне и поужинают. Однако также им предложили час поездить на квадроциклах — на это согласились только европейцы.