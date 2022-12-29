Названы лучшие горнолыжные курорты Испании

Одним из наиболее популярных мест отдыха для приезжающих в Испанию туристов остаются не только морские курорты, но и горнолыжные. В разговоре с «Лентой.ру» блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова назвала самые лучшие в стране горнолыжные трассы.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Оживленный, шумный курорт La Molina с богатой историей располагается всего в двух часах езды от Барселоны, рассказала она.

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«Здесь находится первый в Испании горнолыжный подъемник и лыжная школа, а в 2011 году здесь также проходил чемпионат мира по сноуборду. 61 километр трасс, парк для начинающих и самый большой хаф-пайп в Пиренеях. В горную систему Ла-Сьерра-дель-Кади (La Sierra del Cadi) входит помимо Ла-Молины также и курорт Маселья (Masella). Общая протяженность горнолыжных трасс Масельи — почти 74 километра. Вместе с соседним курортом — La Molina — образуют единый горнолыжный центр Alp 2500 с общим ски-пассом», — объяснила Алена Бердова.

Еще одно из популярных мест отдыха — Бакейра-Берет (Baqueira-Beret). Это место любит посещать королевская семья, отметила Алена Бердова.

Навасеррада (Navacerrada) — это ближайший горнолыжный курорт к столице страны Мадриду, что делает его идеальным для однодневной поездки. Он разделен на две зоны: верхняя зона с трассами средней и трудной сложности, а также нижняя зона с трассами средней сложности. Кроме того, на курорте есть стадион для слалома и трамплин.

На границе с Францией расположен Формигаль (Formigal) со 137 километрами трасс, который подойдет для начинающих.

Самый южный горнолыжный курорт в Европе, горнолыжная станция Сьерра-Невада (Sierra Nevada) расположена за пределами Гранады. Это самый высокий горнолыжный курорт в Испании. Курорт располагает более чем сотней километров горнолыжных трасс. Он находится всего в нескольких минутах езды от побережья Средиземного моря. Это одно из немногих мест в мире, где утром можно кататься на лыжах, а после обеда купаться.

«Если вы хотите открыть для себя менее известную часть Испании, то в Астурии есть курорт Вальгранде-Пахарес (Valgrande-Pajares) с 25 километрами трасс в часе езды от Овьедо и Леона. Идеально подходит для начинающих. Трассы курорта подойдут для горнолыжников любого уровня», — рассказала Алена Бердова.

Еще один курорт, на который стоит обратить внимание, расположен в самом высоком и крутом районе в Пиринеях.