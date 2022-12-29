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1 час назад

Российская туристка рассказала о схеме обмана при обмене валют на Бали

Слово и Дело

На Бали российская туристка столкнулась с обманом во время обмена валюты. Девушка рассказала, что следует быть внимательными при операциях в обменнике, сообщило издание «Лента.ру».

Россиянка рассказала о схеме обмана при обмене валют на Бали
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Россиянка пришла поменять 500 долларов. По нынешнему курсу ей должны были дать 7,5 миллиона рупий. Женщина отметила, что работник обменника отсчитывал деньги частями. Купюры он складывал стопками.

В это время туристку своими расспросами отвлекал стоявший рядом юноша. В итоге женщина получила 5 миллионов рупий, но обман она раскрыла спустя пару часов. Она поняла, что пока ее отвлекал мужчина, его сообщник смахнул часть купюр под стол. Туристке удалось вернуть 70 процентов от недостачи.

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