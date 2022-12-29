5 причин поехать в Могилев

Могилев - это многовековой город на берегу могучего Днепра. Этот старинный и потрясающе красивый город отражает величественную историю белорусского народа. Когда-то даже имел шанс стать столицей. Хоть раз побывав в Могилеве, вы непременно окунетесь в необычайную культуру удивительного и загадочного города.

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В данной статье расскажем про то что посмотреть в Могилеве. В городе и окружении находится множество достопримечательностей, трудно выделить основные. Однако пять объектов заслуживают особого внимания туристов..

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Ратуша

Новый Омск

Является визитной карточкой Могилева. Расположено на площади Свободы, в самом центре города. Городскую ратушу можно часто встретить в качестве изображений на печатной продукции, сувенирах. Отличительной особенностью на белоснежной башне является красная крыша. Первое деревянное сооружение возвели в 1578 году. Минуя столетие началось строительство кирпичной ратуши. Удивительное сооружение выстояло времена Великой Отечественной войны. Однако целостность сооружения была нарушена, в результате чего было принято решение снести ветхую постройку. В 2008 году город украсила точная копия старой ратуши. В настоящее время в здании находится музей.

Буйничское поле

Новый Омск

В 7 км от Могилева расположена известная деревня Буйничи. В начале Великой Отечественной войны в окружении деревни проходили кровавые бои за Могилев, прославившие мужество и стойкость белорусских солдат. В наше время на поле создан просторный мемориальный комплекс. На территории мемориала возведен памятник с именами погибших воинов. В центре комплекса на возвышении установлен храм-часовня. У часовни расположен водоем под названием "Озеро Слез". Это памятный символ всех матерей, которые потеряли своих детей в военное время.

Площадь звезд и памятник звездочету

Новый Омск

Необычная скульптурная композиция стала визитной карточкой Могилева. Представляет собой семиметровую фигуру астронома рядом с телескопом. Фигуру окружают 12 стульев. Они символизируют знаки Зодиака. На аллее Славы увековечены имена почетных жителей города, талантливых спортсменов, музыкантов, ученых.

Комплекс «Белорусская этнографическая деревня XIX века»

Новый Омск

Представляет собой возрожденную традиционную белорусскую деревню. Во время увлекательной прогулки можно ознакомиться с жизнью и культурой белорусов XIX века, поучаствовать в праздниках и народных гуляньях. В музейном комплексе наглядно представлены народные ремесла.

Кафедральный собор трех святителей

Новый Омск

Был возведен незадолго до начала Первой мировой войны. Собор назван во имя трех Святителей православной церкви. Представлен в виде креста, возвышается семью куполами.