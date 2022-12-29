Туристка прилетела на Маврикий с велосипедом и отбивалась от собак

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчица поделилась опытом поездки на Маврикий в декабре со своим велосипедом. Путешествие оказалось не таким дорогим, как может показаться, и очень интересным. Возникла одна проблема: на острове много бродячих собак.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«На Маврикий не нужна виза. Добраться можно несколькими способами, я выбрала такой: Москва– Анталья – Стамбул – Маврикий – Стамбул – Москва, – рассказала Наталья TourDom ru. – Анталью можно было исключить из списка, но мне нужно было забрать там банковскую карту, которую я оформила в октябре».

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Туристка вылетела из Москвы на борту «ИрАэро» до Антальи 26 ноября, стоимость билета – 7,6 тыс. руб. А через 2 дня, «покатавшись по любимому турецкому курорту», улетела в Стамбул, выбрав рейс Turkish Airlines за 4 тыс. руб., чтобы попасть в базовый аэропорт этого авиаперевозчика.

«Отдала за билет Стамбул – Маврикий – Стамбул 59 тыс. руб. (в Москву возвращалась “Победой” за 13 тыс.). Пока продумывала маршрут, не успела купить билет за 52 тыс., – продолжает путешественница. – Перелёт из турецкой столицы до Маврикия занимает 10 часов. Огромный самолёт “Турецких авиалиний” был полупустой, поэтому я спокойно спала как туда, так и обратно на четырех сиденьях. Кормили нас в пути 2 раза, давали пледы, косметички с набором: зубная щётка / паста, гель для губ, носки и тапочки».

«Я летаю со своим складным велосипедом с марта 2018 года. В 90% случаев за велосипед не нужно платить, если он входит в норму оплаченного багажа, – отметила Наталья. – В Стамбуле я отдала 63 доллара за велосипед, хотя он проходил по общему весу, а на Маврикии с меня не взяли деньги, парень на регистрации спросил: один багаж? Улыбнулся и пожелал приятной дороги».

Туристка заранее продумала маршрут и забронировала 6 отелей на весь срок путешествия.

«Самый дешёвый – гостевой дом – стоил 1,5 тыс. руб./сутки в городе Маебург, что рядом с аэропортом, – уточнила подписчица телеграм-канала. – Аэропорт на Маврикии один, и не в столице Порт-Луи. Самые дорогие апартаменты – 3,1 тыс. руб.».

На Маврикии Наталья пробыла ровно 14 дней, объехала весь остров по кругу, как и планировала. Больше всего была в Маебурге на юго-востоке острова (самые дешёвые отели на острове именно здесь), кроме того, там хороший пляж Блю Бэй. Была в столице Порт-Луи (на западе) – там, по ее словам, шумно и грязнее, чем везде. Самые красивые и дорогие места острова – на юго-западе – Ле Морн, Ля Голетт. Жилье, например, и за 200 евро в сутки и дороже.

На Маврикии у Натальи возникла только одна проблема: бродячие собаки.

«Чипированы, но собираются в стаи, одна-две не страшно, можно удрать, а вот когда стая, это страшно. Один раз мотоциклист даже остановился сам, видя, что я остановилась и боюсь, отогнал их», – описала ситуацию Наталья. По ее словам, чтобы отгонять четвероногих, ей пришлось возить с собой в кармане камни.

И все же плюсов от путешествия на велосипеде больше. Личный транспорт позволяет познакомиться с местными достопримечательностями, в том числе и бесплатно.