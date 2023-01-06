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24 минуты назад

Удивительный плод, растущий в Мексике: видео

Стелла Шмель

В Мексике популярен необычный овощ, который по форме напоминает грушу, а на вкус похож на картофель с нотками свежескошенной травы.

Растение чайот, или как его по-другому называют "мексиканский огурец", относится к семейству тыквенных. Он известен еще со времен существования племен майа и ацтеков. Чайот широко используется в культуре стран Южной Америки – его маринуют, фаршируют и просто добавляют сырым в салат. Также растение пользуется популярностью в народной медицине, отвар листьев "мексиканского огурца" применяют при отеках и мочекаменной болезни. Но, несмотря на название, никакой схожести с привычным нам огурцом данный плод не имеет.

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Подробнее об этом мексиканском растении смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему пассажирские самолеты не поднимаются выше 12 километров.

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