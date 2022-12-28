Китай отменил ПЦР-тестирование по прибытии для россиян

Власти Китая анонсировали смягчение правил въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

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Согласно информации ведомства, для въезжающих в страну путешественников отменили обязательное ПЦР-исследование по прибытии. Однако по-прежнему все иностранцы должны будут предоставить таможне результаты тестирования, проведенные за 48 часов до пересечения границы.