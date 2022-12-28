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2 часа назад

Китай отменил ПЦР-тестирование по прибытии для россиян

Lenta.ru

Власти Китая анонсировали смягчение правил въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Китай отменил ПЦР-тестирование по прибытии для россиян
Фото: Лента.руЛента.ру

Согласно информации ведомства, для въезжающих в страну путешественников отменили обязательное ПЦР-исследование по прибытии. Однако по-прежнему все иностранцы должны будут предоставить таможне результаты тестирования, проведенные за 48 часов до пересечения границы.

Ранее в декабре официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай продолжит корректировать визовую политику для туристов, собирающихся посетить страну. По его словам, решение о возобновлении выдачи туристических виз иностранцам будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Заграница,Ван Вэньбинь,
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