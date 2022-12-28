Китай возобновит прямое регулярное авиасообщение с Грузией

"Нас очень радует, что с Китаем возобновится прямое авиасообщение. Китай является одним из приоритетных туристических направлений для Грузии. Традиционно, туристы, прибывающие из Китая, отличаются высокой платежеспособностью. Я уверена, что прямые рейсы будут способствовать большему приезду китайских туристов, а также положительно отразятся на динамике развития туризма и сектора гражданской авиации в 2023 году", - цитирует замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили пресс-служба ведомства.