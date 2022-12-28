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56 минут назад

Китай возобновит прямое регулярное авиасообщение с Грузией

Большая Азия

Китай с 2023 года возобновит прямое регулярное авиасообщение с Грузией, прерванное из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Китай возобновит прямое регулярное авиасообщение с Грузией
Фото: Большая АзияБольшая Азия

"Нас очень радует, что с Китаем возобновится прямое авиасообщение. Китай является одним из приоритетных туристических направлений для Грузии. Традиционно, туристы, прибывающие из Китая, отличаются высокой платежеспособностью. Я уверена, что прямые рейсы будут способствовать большему приезду китайских туристов, а также положительно отразятся на динамике развития туризма и сектора гражданской авиации в 2023 году", - цитирует замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили пресс-служба ведомства.

По данным Минэкономики, рейсы в Грузию из Китая будет выполнять авиакомпания China Southern Airlines. Они будут осуществляться один раз в неделю по пятницам по маршруту Урумчи - Тбилиси - Урумчи.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в январе - ноябре текущего года из Китая было совершено более 6,4 тыс. туристических поездок, что на 139,8% больше аналогичных показателей за 2021 год.

Заграница,Мариам Квривишвили,
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