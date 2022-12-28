Популярная пляжная страна нацелилась на привлечение россиян

Власти Индонезии заявили, что намерены активно привлекать российских туристов в 2023 году. Об этом рассказал представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю Мартини, передает РИА Новости .

«Мы нацелены на российский рынок. В следующем году мы планируем принять минимум 40,2 тысячи человек из России , а наша максимальная цель — около 85 тысяч туристов», — отметил Мартини.

Всего в 2023 году в популярную пляжную страну, согласно предположениям, прибудут от 3,5 до 7,4 миллиона отечественных путешественников.

Ранее в декабре парламент Индонезии утвердил новые поправки в уголовный кодекс, предполагающие запрет заниматься сексом вне брака и предусматривающие наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Отмечается, что оно будет применяться к местным жителям, но не коснется отдыхающих.