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2 часа назад

Россияне массово перестали путешествовать в Европу

Lenta.ruиещё 3

Россияне массово перестали путешествовать в Европу — турпоток из России в 2022 году сократился на 80–90 процентов. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Россияне массово перестали путешествовать в Европу
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам эксперта, на снижение интереса соотечественников к путешествиям по данному направлению сказались логистические сложности, отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок.

«Если раньше билет в Европу в среднем стоил 300-400 евро, сейчас он стоит от тысячи евро. А время в полете с трех часов увеличилось до 8-24 часов», — добавил он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что если судить по статистике визовых центров наиболее популярных у россиян стран (Греция, Италия и Испания), то падение заявок составило 80 процентов, у других европейских направлений этот показатель еще выше.

По данным погранслужбы ФСБ, всего с января по сентябрь 2022 года россияне совершили 17,4 миллиона выездов за границу, это на 13,8 процента выше, чем годом ранее. Из них с целью туризма — около 4,7 миллиона. При этом ни одна страна Евросоюза не вошла в десятку наиболее популярных у путешественников направлений.

Ранее гендиректор компании по присмотру за домами людей по всему миру Housesitmatch.com Ламия Уокер порекомендовала запланировавшим поездку в Европу туристам брать с собой вантуз. По ее словам, данная вещь неоднократно ее выручала, поскольку во многих домах Европы старинная сантехника и водопроводная система.

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