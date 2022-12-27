Почему туристы часто заражаются различными инфекциями

Паразитолог Валерий Завойкин рассказал, что путешествия за границу всегда несут определенные риски — вирусные заболевания, бактериальные или протозойные.

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Он пояснил, что любая поездка и тем более смена климата — это серьезный стресс для организма.

— Перелет, смена часовых поясов, кухня, климат и так далее — все это действует, как стресс, поэтому снижает защитные возможности организма, — пояснил эксперт в комментарии «360».