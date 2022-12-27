Почему туристы часто заражаются различными инфекциями

Паразитолог Валерий Завойкин рассказал, что путешествия за границу всегда несут определенные риски — вирусные заболевания, бактериальные или протозойные.
Он пояснил, что любая поездка и тем более смена климата — это серьезный стресс для организма.
— Перелет, смена часовых поясов, кухня, климат и так далее — все это действует, как стресс, поэтому снижает защитные возможности организма, — пояснил эксперт в комментарии «360».
На организм также оказывает негативное влияние непривычная окружающая микрофлора, которую местные жители не замечают из-за того, что выросли в этих условиях и выработали иммунитет. Приезжие же, по его словам, рискуют заполучить какую-либо инфекцию.