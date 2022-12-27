Популярная страна Азии собралась упростить процесс оформления виз

КНР собирается упростить процедуру оформления виз иностранцам, в том числе россиянам, которые направляются в страну для работы, учебы и воссоединения с семьями. Об этом говорится в сообщении МИД Китая, приводит РИА Новости.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобное упрощение также коснется граждан, которые планируют посетить популярную страну Азии, чтобы возобновить производственную деятельность, бизнес или навестить родственников. Для этих целей будет проведена «дальнейшая оптимизация процессов», связанных с выдачей виз.

Сведений о въездном туризме в сообщении МИД пока нет. При этом отмечается, что КНР продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.