Россиянин побывал на Гоа и раскрыл способ заработка на жизнь

Российский путешественник Алексей Кутовой, побывавший во многих странах мира, выяснил, чем зарабатывают на жизнь недавно переехавшие на Гоа соотечественники. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Как сообщил блогер, среди недавно переехавших в Индию русских есть и те, у кого нет удаленной работы или денежных накоплений. По его мнению, такие люди начали искать «способы быстрого и легкого заработка», например, меняют рубли на индийские рупии. Для этого россияне заводят индийскую банковскую карту и регистрируются на бирже криптовалют, откуда выводят наличную валюту через банкомат.

«Конечно же, "менялы" берут комиссию — это и есть их заработок. К примеру, официальный курс одной рупии 0,81 рубля, а вам предложат по 0,84. Кто понаглее, тот предложит и менее выгодный для вас курс. Некоторые даже не заводят банковские карты в Индии, а просто договариваются с друзьями индийцами — те снимают для них наличные в банкомате», — раскрыл способ заработка автор блога.

Также россияне работают риелторами — фотографируют варианты жилья и выкладывают их в многочисленные тематические чаты Гоа в Telegram. Путешественник посчитал, что комиссия за услуги «сумасшедшая»: например, если стоимость «убогой» комнаты у моря равна 30 тысячам рупий (24,8 тысячи рублей), то только за показ жилища придется отдать пять тысяч рупий (четыре тысячи рублей).

«Здесь можно зарабатывать на чем угодно: от массажа до духовно-эзотерических практик. Некоторые готовят русские блюда для тех, кому непривычна индийская еда. Можно заниматься авторскими турами, проводить самые странные и порой нелепые мероприятия», — добавил россиянин, отметив, что сейчас Гоа «просто забит туристами».