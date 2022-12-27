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3 часа назад

В Стамбуле с начала года побывали до 15 миллионов иностранных туристов

runews24.ru

Число иностранных туристов, посетивших Стамбул в январе-ноябре 2022 года, составило 14 млн 714 тыс. 474 человека. Об этом написал в Twitter в пятницу губернатор мегаполиса Али Йерликая. По словам министра, в ТОП-5 стран, чьи граждане посетили Стамбул за 11 месяцев года, входят: Россия, Германия, Иран, Саудовская Аравия и Израиль.

В Стамбуле с начала года побывали до 15 миллионов туристов
Фото: Runews24Runews24

По данным Ассоциации туроператоров России, в текущем году Турцию посетило почти пять миллионов человек. Обогнала Российскую Федерацию Германия, по данным немецких туроператоров Стамбул посетило более пяти миллионов туристов. На третьем месте оказалось Соединенное Королевство. Более трех миллионов англичан въехали в Стамбул. В августе немцы также обогнали россиян по турпотоку в Турцию. Так, за первые семь месяцев текущего года доля российского рынка на курортах Турции составила 9,54 процента, это второе место в общем рейтинге стран по турпотоку.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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