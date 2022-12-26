Многие россияне стараются отмечать Новый год в новом месте. Это могут быть и жаркие страны, и горнолыжные курорты, и просто интересные города страны.

Несмотря на то, что мир для россиян сейчас не так доступен, все еще остались города и страны, в которые мы можем улететь в любой момент.

Среди самых популярных направлений у россиян в этом сезоне Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Минеральные воды и Калининград. Из заграничных направлений у российских туристов лидируют Армения, Беларусь и Казахстан. Во всех этих направлениях есть, что посмотреть.

Смотрите видео, чтобы узнать о том, сколько стоит отдых в самых популярных направлениях для россиян.