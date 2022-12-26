Куда еще можно успеть, чтобы встретить Новый год на курорте

Новый год уже на пороге, но некоторые все еще сомневаются, размышляя о том, где встречать праздник. Если не хочется отмечать Новый год дома, у вас все еще есть шанс сесть в последний вагон. "Рамблер" расскажет о самых доступных вариантах.

Фото: pxhere.com pxhere.com

Конечно, когда времени до праздника осталось совсем мало, легче выбрать самые доступные направления.

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Среди таких направлений особенно популярно те, куда можно попасть просто по российскому паспорту. Тогда не нужно искать загранпаспорт или срочно его оформлять и уж, тем более, переживать за визы.

Так, доступным направлением для россиян станет Абхазия. Хоть с вечеринками в стране далеко не так весело, зато туристов ждет невероятная природа. В частности, туристы утром первого января могут проснуться с видом на горы и чистейшее море, а следующие дни провести расслабленно в атмосфере зимнего солнца и кавказского колорита. Можно также съездить на водопады, озеро Рица, провести пару ночей в домике прямо в горах.

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Чтобы попасть в Абхазию нужно прилететь или приехать на поезде/машине в Сочи (Адлер) и пересечь границу по российскому паспорту. Доступных гостиниц в стране предостаточно, бронировать их можно самостоятельно или выкупить горящий совсем не дорогой тур.

Другое открытое направление — Армения. Сюда из России летят прямые рейсы, и даже заграничный паспорт для посещения страны не требуется.

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В Ереване есть очень много вариантов для того, чтобы весело и ярко провести новогоднюю ночь. Здесь огромный список классных, концептуальных ресторанов, баров, джаз-клубов. Остается только выбирать. Прогулка по новогоднему Еревану также принесет огромное удовольствие. В оставшиеся дни каникул туристы могут сходить на стендап-шоу русскоязычных комиков, в оперу, съездить на винную дегустацию, посетить древнейшие церкви, увидеть озеро Севан или языческий храм Гарни.

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Если вам хочется более европейской праздничной атмосферы, то обязательно стоит посетить горнолыжный курорт Цахкадзор.