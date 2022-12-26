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2 часа назад

Популярная пляжная страна захотела возобновить массовые рейсы из России

Lenta.ruиещё 2

В Тунисе захотели возобновить массовые рейсы из России, чтобы к весне 2023 года вернуть российских туристов в страну. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тунис захотел возобновить массовые рейсы из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что на сегодняшний день туристические связи североафриканского направления восстановлены после пандемии почти со всеми въездными рынками, кроме России. По официальным данным, в 2022 году Тунис посетили около 10 тысяч россиян. При этом именно отечественный туристический рынок является для популярной пляжной страны наиболее приоритетным. В связи с этим Тунис планирует активно возвращать российских туристов уже к весне-лету следующего года.

«Мы провели серию переговоров с российскими туроператорами, которые традиционно работали с Тунисом. Все готовы снова предлагать туры в Тунис, но нужно решить вопрос с авиасообщением. Нужны самолеты. Соответствующая активная работа уже ведется на разных уровнях», — отметили в российском представительстве Национального офиса по туризму Туниса.

В настоящее время рейсы из Туниса в Россию и обратно осуществляет авиакомпания Nouvelair. В стране уже не действуют ковидные ограничения, а российские туристы могут попасть туда без визы. Для въезда в Тунис путешественникам понадобится лишь загранпаспорт.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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