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1 час назад

Правила въезда в Индию ужесточили

Мир новостей

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти Индии приняли решение снова проводить выборочное тестирование на коронавирус в аэропортах для иностранных туристов, в том числе россиян.

Правила въезда в Индию ужесточили
Фото: Мир новостейМир новостей

Как сообщает издание Khaleej Times, специалисты будут выборочно тестировать на наличие инфекции путешественников, которые прибывают в аэропорты популярной пляжной страны на международных рейсах. Отмечается, что правительство приняло решение об ужесточении правил въезда в Индию, потому что в последнее время эпидемиологическая обстановка в некоторых странах, в том числе в Китае, ухудшилась.

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