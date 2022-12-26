Правила въезда в Индию ужесточили

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти Индии приняли решение снова проводить выборочное тестирование на коронавирус в аэропортах для иностранных туристов, в том числе россиян.

Как сообщает издание Khaleej Times, специалисты будут выборочно тестировать на наличие инфекции путешественников, которые прибывают в аэропорты популярной пляжной страны на международных рейсах. Отмечается, что правительство приняло решение об ужесточении правил въезда в Индию, потому что в последнее время эпидемиологическая обстановка в некоторых странах, в том числе в Китае, ухудшилась.