Сербия — одна из немногих европейских стран, где до сих пор рады россиянам. Здесь с готовностью будут рассуждать о единстве славянских народов и открыто демонстрировать историческую любовь к России. Кроме того, туристов приятно удивит и разнообразие возможностей для отдыха по более чем приемлемым для Европы ценам. Тем не менее сердце Балканского полуострова остается незаслуженно забытым российскими туристами. О том, почему нужно отправиться в Сербию и что там стоит посмотреть, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Сербы очень похожи на россиян»

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Жители Балкан отличаются щедрыми традициями гостеприимства, однако ни для кого не секрет, что именно в Сербии к россиянам относятся особенно тепло и радушно. Услышав русскую речь, сербы моментально расплываются в улыбке, тут же рвутся пожать руку и непременно говорят «пријатељу», что в переводе с сербского означает «друг».

«Сербы очень похожи на россиян по менталитету, поэтому здесь ощущаешь себя так, будто ты приехал к близким друзьям. Они быстро идут на контакт и очень тактильны: здесь принято друг друга обнимать, похлопывать по плечу и, конечно же, трижды целовать на прощание. Будьте уверены, даже новые знакомые очень скоро стиснут вас в объятиях и крепко пожмут руки даже женщинам. Это считается абсолютно нормальным», — рассказал Дмитрий, живущий в Белграде уже восемь лет.

Еще один большой плюс — для посещения Сербии россиянам и гражданам большинства стран бывшего СССР не нужна виза, находиться в стране по загранпаспорту можно до 30 дней. Однако в течение 24 часов с момента пересечения границы необходимо получить на руки так называемый «бели (белый) картон» — обязательную регистрацию по месту проживания. Обычно этим вопросом занимаются отели или хостелы, в других случаях можно самостоятельно обратиться в ближайшее отделение полиции. За отсутствие «бели картон» грозит штраф до 25 тысяч сербских динаров (примерно 16 тысяч рублей).

₽ 40 000 рублей в среднем стоят билеты в Сербию

В Сербии два международных аэропорта: Никола Тесла в Белграде и Константина Великого в городе Ниш. Сейчас быстрее и экономнее всего для россиян перелет в столицу Сербии с пересадкой в Стамбуле. Маршрут туда-обратно в феврале обойдется в среднем от 40 тысяч рублей без учета багажа.

Билеты на прямые рейсы можно найти только у Air Serbia, правда, планировать путешествие придется сильно заранее (хорошие варианты разбирают на месяц вперед), а цена сразу же подскакивает до 75 тысяч рублей и выше. Тем не менее авиакомпания летает не только из Москвы, но также из Казани, Санкт-Петербурга и Сочи.

Обломки империи, сербский Монмартр и лучший стритфуд

Знакомство с Белградом стоит начать с исследования страниц его истории. Местом зарождения сербской столицы считается территория Белградской крепости, или Калемегдана — так называется окружающий крепость парк. Наследие прошлого можно буквально потрогать руками. Например, здесь сохранились камни времен Римской империи, укрепления Средних веков, австрийская кирпичная кладка, а также архитектурные сооружения, церкви, музеи, многочисленные башни и ворота. Стены крепости, с которых открывается панорамный вид на слияние Савы и Дуная, давно облюбовала местная молодежь — сербы любят приходить сюда теплыми вечерами и наблюдать за романтическими закатами.

Недалеко от главной площади Республики (Тrg Respublike) спрятана небольшая улочка Скадарска, или Скадарлия, которая за свою богемность и аутентичность нередко получает лестные сравнения с парижским районом Монмартр. Творческий квартал сербской столицы трепетно оберегают от исчезновения — здесь восстановлены популярные старинные кафаны (кафе) и отремонтированы дома знаменитых деятелей культуры. В трактирах, помимо кафы (кофе), посетителям щедро разливают ракию и вина местного производства, а также угощают традиционными блюдами сербской кухни. По вечерам в залах работают тумбураши — музыкальные ансамбли, исполняющие вживую народные песни.

В Белграде долго выбирать место для обеда не приходится — местные уверяют, что куда бы вы ни сели, везде будет вкусно, а цены точно окажутся ниже российских в два-три раза. По всей Сербии огромное количество кафан, или, как говорит молодежь, кафичей — это неотъемлемая часть ментальности нации. С семи часов утра кафаны забиты сербами, потягивающими перед работой чашечку домачей кафы (по-сербски «домашний кофе»). К ней обычно идет стакан холодной воды и рюмочка ракии. Москвичка Мария, месяц гостившая в сербской столице, посоветовала обратить внимание на уютную кофейню с террасой Birds, которую весной открыла переехавшая в Сербию семья россиян.

Также обязательно загляните в знаменитую пиццерию «Буцко». На самом деле это небольшое окошко, в котором делаешь и получаешь свой заказ, но место пользуется дикой популярностью у сербов — вечером тут растягиваются длинные очереди. Делают пиццу очень быстро, а еще она супердешевая: самая огромная стоит 720 динаров, или 300 рублей. «Буцко» работает до поздней ночи, поэтому кусочек пиццы с салатом или намазкой заменит тусовщикам похмельный завтрак

Еще один культурный феномен Белграда — так называемые сплавы, кафе, бары или клубы на «плотинах», пришвартованные вдоль берегов Савы и Дуная. В теплое время года ночная жизнь столицы перемещается сюда: под оглушительно громкую музыку сербская молодежь чуть ли не круглосуточно раскачивает плавучие дискотеки. Среди знаменитых мест — сплав-клуб 20/44, который неизменно входит в список лучших европейских ночных клубов.

Рождественские ярмарки — лучший способо познакомиться с сербским стритфудом. Среди торговых рядов с сувенирами и угощениями обязательно будут витать аппетитные запахи жареного мяса. В первую очередь стоит попробовать «сербский бургер» плескавицу — гигантскую плоскую котлету из рубленого мяса свинины и говядины.

«Сербы запросто съедают стандартную порцию в 400 граммов мяса — при этом обязательно с хлебом, картошкой фри, луком и салатом. Также не забудьте про чевапы, или чевапчичи — 10 штук жирных и острых колбасок, завернутых в хрустящую питу вместе с картофелем, сочной зеленью, луком и помидором с непривычки могут оказаться настоящим испытанием для русских желудков», — предупреждает Дмитрий.

Сербская кухня — это мясо с мясом, приправленное мясом, поэтому в Белграде точно не стоит заказывать рыбу, особенно в нерыбном ресторане. Лучше взять… стейк! Сербы умеют выращивать коров в местных районах и очень правильно выдерживать мясо. Ти-боны, рибаи — все это они делают превосходно

Ирония перевода, или С легким паром

В воображении русского человека слово «баня» неразрывно связано с хорошо протопленной парной, битьем березовыми вениками и ароматами дерева. В Сербии же банями (banja) называют лечебно-оздоровительные термальные курорты, в стране их насчитывается более 50. Первыми про целебный эффект минеральных вод прознали древние римляне, всегда почитавшие банную культуру, — на источниках они строили бассейны и колодцы, где легионеры лечились и поправляли здоровье после битв.

После османского завоевания на курортах остались турецкие купальни и хаммамы, но настоящий расцвет бань пришелся на правление сербских князей. С конца XIX века, с перерывами на две мировые войны, термы активно развивались — появлялись санатории, оздоровительные центры, парки и дороги.

Несмотря на разнообразие минеральных и термальных источников, ошибиться с выбором бани здесь действительно сложно — каждый курорт обладает мягким климатом и окружен красивыми природными ландшафтами. Туристы чередуют оздоровительные процедуры с прогулками по горам и многочисленным паркам, а также с осмотром средневековых монастырей и посещением этносел.

Пожалуй, одним из самых известных и развитых мест для отдыха является Врнячка-Баня — к услугам гостей здесь семь источников, многочисленные отели, бассейны, спортивные площадки. Также стоит уделить время окружающим курорт православным монастырям с монументальными фресками и долгим прогулкам по живописным окрестностям горы Гоч. В Бане Врдник туристов ждет качественное лечение в местных здравницах, в Сокобане на горячих термах можно отлично провести зимние каникулы, а в Пролом-Бане известный по всему миру одноименный бренд сербской воды можно набрать прямо из-под крана.

«Во многие бани можно отправиться по специальным медицинским программам с пятиразовым питанием. Каждый источник специализируется на лечении определенного заболевания, поэтому для желающих поправить здоровье важно учитывать диагноз и рекомендации врачей. Для расслабления и отдыха подойдут комплексы с большим объемом водных удовольствий: с бассейнами, саунами и хаммамами — в среднем свободное посещение обойдется в 40-45 евро. Более бюджетная альтернатива — бывшие югославские термы, в которых любят отдыхать пожилые сербы. Стоимость входа — 3,5 евро», — рассказал Дмитрий.

Нови-Сад, виноградники и горнолыжные курорты

За свою недолгую историю Нови-Сад успел превратиться из колонии сербских купцов на берегах Дуная в динамичный и современный мегаполис, второй по значимости и величине город Сербии. Оправившись от последствий Венгерской революции, которая практически полностью разрушила город, и бомбардировок войск НАТО во время войны в Косово в 1999 году, Нови-Сад стал центром притяжения богемы — здесь постоянно проходили концерты, спектакли и выставки, а благодаря университетам в городе появилось заметно много молодых лиц. В 2021 году Нови-Сад получил переходящий титул столицы европейской культуры, однако из-за пандемии срок полномочий продлили до конца 2022 года.

Приезжать лучше весной, когда жизнь в Нови-Саде насыщается культурными событиями — сезон искусств длится с апреля по октябрь. Уже более 20 лет подряд в стенах Петроварадинской крепости проводится один из крупнейших музыкальных фестивалей Европы EXIT, куда стекаются поклонники клубной культуры со всего мира. Также с наступлением тепла расцветает и спортивный дух города — здесь много велодорожек, бесплатных теннисных кортов и круглосуточных спортивных площадок

«Сербы очень спортивная, красивая и стройная нация — они боготворят любые виды спорта и физической активности», — рассказывает Анастасия, переехавшая в Нови-Сад два года назад. При этом по утрам в пекарах (пекарни по-сербски) не протолкнуться от количества желающих полакомиться свежей выпечкой — сильнее любви сербов к хлебу, пожалуй, только любовь к мясу. Еще больше удивляет то, как культ тела и здорового духа идет рука об руку с повсеместным курением.

«Сербы отчаянно коптят в общественных местах, в такси и на детских площадках, даже кафе и рестораны не считаются исключением. У молодых людей из-за пагубной привычки часто грубеют голоса. Спорт, курение и много жирной еды», — подметила Анастасия привычки местных.

Еще один день в Нови-Саде стоит уделить национальному парку Фрушка-Гора, в его реликтовых лесах спрятано предостаточно троп, пеших и веломаршрутов разной сложности, а также многовековые православные монастыри. Между двумя холмами Горы расположился небольшой городок Сремски-Карловци, хранящий богатую историю сербской духовности и культуры. Здесь гордятся и давней дружбой с Россией: туристам непременно расскажут про первую сербскую гимназию, появившуюся благодаря Петру I, а также про жизнь белого офицера Петра Врангеля и его гвардии в изгнании — после Первой мировой войны город стал важным очагом русской эмиграции.

После осмотра барочных и неоклассических особняков, изящных церквей и интересных музеев непременно нужно вспомнить про Карловацкие виноградники, которые раскинулись на склонах Фрушка-Горы. Традиции виноделия уходят корнями далеко в прошлое: считается, что первую лозу на Воеводину привез с Силиции римский император. По словам местных, приезжать лучше с непьющим водителем — туристов будет соблазнять огромное количество винных погребов и маршрутов по семейным виноградникам

А если поездка состоялась зимой, необходимо оценить горнолыжный курорт Торник, расположившийся под вершиной одноименной горы в Златиборе. Трассы курорта придутся по душе начинающим лыжникам и сноубордистам, а продвинутым спортсменам лучше отправиться на склоны более престижного и пафосного Копаоника — благодаря мягкой и снежной зиме кататься здесь можно практически до начала мая. Курорт также понравится искушенным и обеспеченным туристам, привыкшим проводить досуг в австрийских Альпах.

Сербы — какие они?

Любимое слово сербов «полако», что в переводе означает «помедленнее». И действительно, менталитет жителей Балкан характеризует размеренный образ жизни — спешить они могут лишь домой с работы в пять часов вечера.

Еще очень часто можно услышать «сутра» (завтра) — сербы обожают откладывать дела на потом и обязательно наобещают вам перезвонить или сделать что-то завтра, хотя на самом деле это означает никогда. Но обижаться на сербов бессмысленно, лучше еще раз прийти и напомнить о своей просьбе