Где отдыхают россияне-олигархи: топ популярных мест

Сейчас богатые российские туристы все меньше летают отдыхать за границу и отдают предпочтение отечественным курортам. Большинство рейсов бизнес-авиации летает по России.
«Запреты осложнили полеты бизнес-авиации из России в континентальную Европу. Если говорить не о России, то этой зимой покупают билеты в ОАЭ, на Мальдивы и Кипр», – говорит директор по продажам Leading Charter Technologies София Турышева.
Также большой популярностью пользуются Турция и Сейшелы.
Однако богатые русские туристы стали больше интересоваться местными курортами. Только за прошлый месяц из аэропорта Внуково-3 было совершено 392 рейса по России.
Сейчас люди летают на Камчатку и хотят отправиться в Великий Устюг, чтобы посмотреть на резиденцию Деда Мороза.
Не сбрасывают со счетов и Сочи – кто-то остается там отдыхать, а кто-то использует город только как пункт для пересадки, а после едет в Краснодар или Ростов-на-Дону, пишет Forbes.