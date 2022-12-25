Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-3° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Где отдыхают россияне-олигархи: топ популярных мест

РИА "ФедералПресс"

Сейчас богатые российские туристы все меньше летают отдыхать за границу и отдают предпочтение отечественным курортам. Большинство рейсов бизнес-авиации летает по России.

Где отдыхают россияне-олигархи: топ популярных мест
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Запреты осложнили полеты бизнес-авиации из России в континентальную Европу. Если говорить не о России, то этой зимой покупают билеты в ОАЭ, на Мальдивы и Кипр», – говорит директор по продажам Leading Charter Technologies София Турышева.

Также большой популярностью пользуются Турция и Сейшелы.

Однако богатые русские туристы стали больше интересоваться местными курортами. Только за прошлый месяц из аэропорта Внуково-3 было совершено 392 рейса по России.

Сейчас люди летают на Камчатку и хотят отправиться в Великий Устюг, чтобы посмотреть на резиденцию Деда Мороза.

Не сбрасывают со счетов и Сочи – кто-то остается там отдыхать, а кто-то использует город только как пункт для пересадки, а после едет в Краснодар или Ростов-на-Дону, пишет Forbes.

Заграница,Международный аэропорт Внуково,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители