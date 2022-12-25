Где отдыхают россияне-олигархи: топ популярных мест

Сейчас богатые российские туристы все меньше летают отдыхать за границу и отдают предпочтение отечественным курортам. Большинство рейсов бизнес-авиации летает по России.

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«Запреты осложнили полеты бизнес-авиации из России в континентальную Европу. Если говорить не о России, то этой зимой покупают билеты в ОАЭ, на Мальдивы и Кипр», – говорит директор по продажам Leading Charter Technologies София Турышева.

Также большой популярностью пользуются Турция и Сейшелы.

Однако богатые русские туристы стали больше интересоваться местными курортами. Только за прошлый месяц из аэропорта Внуково-3 было совершено 392 рейса по России.

Сейчас люди летают на Камчатку и хотят отправиться в Великий Устюг, чтобы посмотреть на резиденцию Деда Мороза.