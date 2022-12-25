В 2023 году заграничный отдых может подорожать в два раза

В 2023 году зарубежные туры могут подорожать на 50%. Увеличение стоимости связано с валютным курсом.

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Как отмечают «Известия», в этом году курс доллара был приемлемым и заграничный отдых подорожал на 30% по сравнению с 2021-м. Наиболее популярными направлениями оказались Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд.

Специалисты подсчитали, что число туристов, отправившихся за рубеж, в 2022-м составило примерно 8 миллионов человек, на 1 миллион меньше, чем в 2021-м. Если сравнивать с допандемийным 2019-м, турпоток сократился почти на 60%.

«Основная проблема с полетами за границу - нехватка в России самолетов, которые могли бы это делать без ограничений», - пишет издание.

По мнению туроператоров, 2022 год обнажил проблемы во внутреннем туризме. В этой сфере отмечается рост, однако дальнейшему развитию препятствует недостаточность туристической инфраструктуры.

Россияне, вероятно, станут больше путешествовать по стране, и для них необходимо построить гостиничные комплексы, что может занять 4-5 лет. Частично проблему способны решить кемпинги и глемпинги.