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2 часа назад

5 мест, которые стоит посетить в Шарм-Эль-Шейхе: видео

Мария Каткова

Египетский Шарм-Эль-Шейх — одно из самых популярный зимних направлений у туристов. Кроме пляжного отдыха в городе есть места и достопримечательности, до которых можно добраться самостоятельно. Блогер Chiko_travel рассказала о пяти местах, которые обязательно нужно посетить туристу.

Помимо коралловых рифов, в Шарм-Эль-Шейхе есть и другие природные достопримечательности, которые стоит увидеть, например, каньоны. Рядом с городом есть долина Аль-Вишваш — каменный каньон с изумрудным озером посередине, в котором даже можно искупаться. Также на Синайском полуострове есть Белый и Цветной каньоны. Туда стоит отправляться на весь день за великолепными видами.

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Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить во время отдыха в Шарм-Эль-Шейхе, смотрите в видео.

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