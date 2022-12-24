Тревел-эксперт рассказала, как поехать в Индию

В конце ноября 2022 года власти Индии отменили все ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Теперь приехать в страну можно с одним только загранпаспортом и визой. Рассказываем, во сколько обойдется поездка и какие места имеет смысл посетить.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Правила въезда

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Для въезда в Индию больше не нужен ни сертификат о вакцинации, ни результат ПЦР-теста, ни коронавирусная анкета Air Suvidha. Как и в допандемийные времена, путешественникам понадобится только загранпаспорт, который действует как минимум 6 месяцев с момента въезда в страну, и виза. Ее можно получить онлайн по ссылке.

Чтобы оформить визу, нужно заполнить анкету и оплатить сбор. Сумма зависит от сезона: с апреля по июнь –10 долларов, с июля по март – 25 долларов за месячное пребывание. За годовую и пятилетнюю визу – 40 и 80 долларов соответственно вне зависимости от времени года. На выдачу уйдет от 3 до 5 рабочих дней.

Однако есть сложность: визовый сбор не получится оплатить картой, выданной российским банком. Если другой нет, придется идти в визовый центр. Здесь потребуют стандартный пакет документов: загранпаспорт, цветная фотография 3,5х4,5, авиабилеты, бронь отеля, копия российского паспорта (страницы с фото, регистрацией и отметками о ранее выданных загранпаспортах) и копия загранпаспорта (страница с фото).

Тарифы на "бумажные" визы с 2 июля 2022 года едины на любой срок: 3 032 рубля (однократный въезд), 6 282 рубля (двукратный въезд) и 8 232 рубля (многократный въезд).

Транзитная виза не нужна, если вы планируете находиться на территории страны менее 24 часов. В других случаях нужно оформить транзитную визу, которая даст право пребывания на 72 часа. Оформляется она в том же центре, сбор будет таким же, как и за обычный документ.

Эксперты туристического рынка советуют на всякий случай проверять информацию перед вылетом у конкретной авиакомпании, так как часть из них могут сохранять некоторые ограничения. Требования носить маску в общественных местах и вакцинироваться в Индии формально остаются, но теперь из разряда обязательных они перешли в рекомендательные.

Куда поехать

Большинству Индия известна своими пляжами в Гоа, но для искушенного туриста здесь есть еще много всего интересного. В Нью-Дели и Старом Дели разнообразие индуистских храмов и мечетей разных эпох, в Джайпуре – дворцы из розового песчаника. В Агре, помимо знаменитого Тадж-Махала, стоит посмотреть на Красный форт 16 века, а в Мумбаи – трущобы Дхарави, Болливуд и буддистский пещерный монастырь.

Особым местом, конечно, являются Гималаи. Это высоченные горы с заснеженными вершинами, древние храмы, монастыри и коренные народы, которые по сей день живут там как сотни лет назад. Также в Индии можно поправить здоровье при помощи аюрведы – местной альтернативной медицины. Для этого туристы едут в Кералу и Карнатаку. В Варанаси же отправляются смотреть, как сжигают покойников и отправляют в последнее путешествие по Гангу.

Сколько стоит

Пакетные туры в Гоа уже вовсю продаются и, что особенно приятно, стоят не самых астрономических денег. Неделя на двоих в спартанском, но чистом отеле в пешей доступности от пляжа обойдется от 120 000 рублей, включая перелет.

Регулярный рейс до Гоа обойдется от 73 000 рублей с двумя-тремя пересадками (туда и обратно), прямой – от 104 000 рублей. Домик на пляже стоит от 2 000 рублей в сутки на двоих. Если повезет, там будет еще и бассейн.

Тур в Нью-Дели выйдет чуть дороже. В этом случае путешественникам предстоит заплатить от 160 000 рублей на двоих на неделю. К тому же цена может вырасти, так как перелет выполняется с помощью регулярного, а не чартерного рейса.