«Победа» возобновила рейсы в турецкую Аланью

Артур Мурадян вице-президент Ассоциации туроператоров России «Безусловно, ценовая политика «Победы» очень сильно изменилась после начала специальной военной операции, больше, наверное, нельзя ее называть классическим лоукостером. Но если сравнивать с турецкими национальными перевозчиками и «Аэрофлотом» — цена все-таки существенно ниже. В преддверии Нового года, думаю, что за счет того, что рейс только запустился, она как раз и будет такой низкой, но по мере насыщения продаж и увеличения количества пассажиров цена, скорее всего, поднимется до средней для Турции — в районе 25 тысяч рублей, с багажом примерно так и будет стоить. Турецкая Аланья популярна и в зимний период. Да, поток туда никак нельзя сравнить со Стамбулом, который обычно является лидером по зимнему потоку в Турецкую Республику. С другой стороны, начав полеты сейчас, гораздо проще будет подготовиться к полному летнему сезону. Мы думаем, что турецкий сезон начнется ранней весной. Турция при этом у россиян пользуется популярностью, часть россиян выбрали поехать туда на новогодние праздники и, скорее всего, будут ездить и после. Мы думаем, что не будет стопроцентной загрузки, связано это с обширной полетной программой в Анталью, которая традиционно пользуется большей популярностью, чем Аланья».