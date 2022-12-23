Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-4° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
53 минуты назад

Россиянам предрекли снижение цен на отдых в Таиланде в 2023 году

Lenta.ru

Власти Таиланда анонсировали меры по стимулированию экономики и отдельно отрасли туризма в 2023 году, в связи с чем россиянам предрекли снижение цен на отдых в стране. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 23 декабря.

Россиянам предрекли снижение цен на отдых в Таиланде в 2023 году
Фото: Лента.руЛента.ру

По информации Министерства финансов Таиланда, в новом году в стране могут подешеветь внутренние перелеты и алкоголь. Для этого в течение года будут отменены лицензионные сборы для продавцов спиртных напитков и табака. Власти отмечают, что для туристов это будет дополнительным стимулом в выборе страны отдыха.

Что касается мер поддержки авиаперевозчиков, правительство планирует снизить акцизный налог на авиакеросин для внутренних перелетов. Ожидается, что мера положительно отразится на тарифах на внутренних рейсах в королевстве, что также будет полезно для туристической отрасли. Поскольку россияне продолжают активно летать по разным провинциям Таиланда, для многих такая корректировка цен станет актуальной, отметили специалисты АТОР.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год. Цены на путевки в популярную азиатскую страну в зимний период 2022 года снизились в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители