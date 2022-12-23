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1 час назад

Когда Китай откроют для туристов из России

TourDom

С января Китай планирует ослабить ковидные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Сейчас после приезда в страну путешественники должны 8 дней провести на картантине в специальном отеле. Ожидается, что эту меру заменят на трехдневный мониторинг. Эксперты по Китаю поделились с редакцией TourDom своими мнениями о том, когда откроется страна для туристов из России.

Когда Китай откроют для туристов из России
Фото: TourDomTourDom

Власти КНР предполагают ввести в стране так называемый метод «0+3». Туристы, прибывающие из-за границы, не должны будут ехать в карантинную гостиницу или изолятор. Это требование будет заменено на трехдневное наблюдение за состоянием здоровья приехавших.

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При этом конкретная технология мониторинга еще не опубликована: возможно, чиновники еще прорабатывают детали. Точная дата перехода на новый режим въезда в страну иностранных туристов тоже пока неизвестна.

Специалисты по Китаю, опрошенные редакцией TourDom, по-разному оценивают перспективы открытия страны для туристов из России.

«По той ситуации, что мы сейчас видим, на турпоток из России эти нововведения никак не повлияют, - считает руководитель отдела маркетинга туроператора «Чайна Тревел» Евгений Глотов.

Он пояснил, что на сегодняшний день российским гражданам очень сложно получить визы в Китай. Ближайшая запись в московское консульство – на февраль. В неделю в Москве получают визы всего 30 человек. В других консульствах, по словам эксперта, ситуация не лучше. «У нас нет никакой подтверждающей информации, которая бы говорила о каких-то грядущих улучшениях», - добавил Евгений Глотов.

Но есть и другое мнение. «Думаю, страна вполне может открыться после китайского нового года, если не произойдет вспышки коронавируса, - говорит руководитель компании «И-Линь туризм» Константин Громов, - По окончании праздника 10 дней будут смотреть, как он пройдет». (В 2023 году праздник в Китае наступит 22 января, а отмечать его будут до 5 февраля – Редакция). Таким образом, по мнению эксперта, прямые рейсы из России в Китай могут появиться с марта-апреля.

Сейчас в Китае активно обсуждается открытие острова Хайнань для иностранных туристов, отмечает Константин Громов. Однако международный терминал в аэропорту Санья поставлен на реконструкцию, которая займет несколько месяцев. Поэтому сначала могут открыть воздушную гавань в Хайкоу, предполагает эксперт. Вопрос, кто из российских авиакомпаний сможет выполнять рейсы в Китай с туристами, остается открытым.

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