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2 часа назад

«Аэрофлот» продает билеты на Мальдивы за 8 тысяч рублей

TourDom

«Аэрофлот» объявил о распродаже для «любителей спонтанных путешествий». Так, на сайте авиакомпании уже есть билеты из Москвы на Мальдивы за 8 тыс. руб. в одну сторону. Улететь можно 24 и 25 декабря. Приблизительно столько же стоят и места в Бангкок из столицы.

«Аэрофлот» продает билеты на Мальдивы за 8 тысяч рублей
Фото: TourDomTourDom

В пятницу распродают кресла на самолетах по направлениям: Москва – Абакан/Нижнекамск/Ханты-Мансийск/Екатеринбург/Уфа/Орск/Волгоград/Томск/Бишкек/Бангкок/Тегеран/Бухара/Фергана/Мале/Ташкент. Санкт-Петербург – Анталья, Сочи – Ереван/Пермь, Красноярск – Благовещенск, Владивосток – Бангкок, Минеральные Воды – Пермь/Самара/Екатеринбург.

Перевозчик обещает продавать недорогие билеты на 23 направления с 23 по 30 декабря: «На сайте авиакомпании и в мобильном приложении будет открываться продажа для перелета на 2 дня вперед. Вылет может быть совершен в течение следующих одного-двух дней после даты покупки. Стоимость авиабилетов в одну сторону по акции от 2023 руб., включая аэропортовые сборы». В распродаже участвует безбагажный тариф «лайт», который можно комбинировать с другими тарифами бренда «Лайт» для перевозок туда и обратно. Предложение распространяется и на рейсы «России» под кодом SU.

Два дня назад о начале распродажи объявляла авиакомпания Smartavia. Она предлагала недорогие перелеты из нескольких городов в Северную столицу.

Заграница,Аэрофлот,
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