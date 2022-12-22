Жуткие тюрьмы, куда могут попасть туристы

Многие места заключения, в которых раньше содержались опасные преступники, теперь стали туристическими местами. По ним можно ходить, смотреть и изучать интерьеры того, как раньше жили те, кто совершал серьезные правонарушения.
Несмотря на то, что большинство тюрем переделаны для того, чтобы путешественникам было удобно, эти места до сих пор навевают долю ужаса. О том, в какие тюрьмы могут попасть туристы — в материале “Рамблера”.
В XIX веке эта тюрьма была главным местом для политических заключенных, поэтому здесь расположены только одиночные камеры. Сама система была создана для того, чтобы изолировать арестантов друг от друга, а также от внешнего мира. Заключенным было запрещено пользоваться книгами (исключение — Евангелие, а потом Библия), переписываться и назначать свидания, а постель была набита войлоком и сеном. Многие заключенные здесь заболевали психическими расстройствами.
Сейчас на территории бывшей тюрьмы функционирует музей. Туристы могут свободно ходить по коридорам и заходить в большинство камер. Здесь собраны дневники и воспоминания некоторых известных заключенных. Также можно изучить тюремный интерьер.
Эта тюрьма считается одной из самых известных в мире. Она находится посреди залива в Сан-Франциско и специально была построена на острове для того, чтобы оттуда было невозможно сбежать. Когда-то давно здесь обитали военнопленные, мафиози и самые опасные преступники. Отличительной особенностью этой тюрьмы был режим тишины — и заключенным, и сотрудникам здесь запрещали произносить какие-либо звуки. Ходят слухи, что некоторые заключенные сошли с ума из-за этого правила.
Сейчас тюрьма функционирует как памятник архитектуры. Сюда возят туристов на экскурсии и рассказывают о временах, когда в камерах содержались заключенные. Туристам открыт весь остров и многие административные здания.
Это — действующая тюрьма, куда пускают туристов. Дело в том, что у нее есть необычная особенность — в ней могут жить семьи и друзья заключенных, но должны оплатить проживание. Также сами заключенные должны платить за проживание тут, еду, воду и одежду. Туристы, приезжающие сюда, говорят, что это — невероятный опыт посещения, но отмечают, что это совсем не похоже на тюрьму. Сан-Педро называют целым городом, внутри которого есть магазины и парикмахерские.