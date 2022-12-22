Жуткие тюрьмы, куда могут попасть туристы

Многие места заключения, в которых раньше содержались опасные преступники, теперь стали туристическими местами. По ним можно ходить, смотреть и изучать интерьеры того, как раньше жили те, кто совершал серьезные правонарушения.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Несмотря на то, что большинство тюрем переделаны для того, чтобы путешественникам было удобно, эти места до сих пор навевают долю ужаса. О том, в какие тюрьмы могут попасть туристы — в материале “Рамблера”.

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Тюрьма Трубецкого бастиона, Санкт-Петербург

В XIX веке эта тюрьма была главным местом для политических заключенных, поэтому здесь расположены только одиночные камеры. Сама система была создана для того, чтобы изолировать арестантов друг от друга, а также от внешнего мира. Заключенным было запрещено пользоваться книгами (исключение — Евангелие, а потом Библия), переписываться и назначать свидания, а постель была набита войлоком и сеном. Многие заключенные здесь заболевали психическими расстройствами.

Сейчас на территории бывшей тюрьмы функционирует музей. Туристы могут свободно ходить по коридорам и заходить в большинство камер. Здесь собраны дневники и воспоминания некоторых известных заключенных. Также можно изучить тюремный интерьер.

Алькатрас, Сан-Франциско, США

Эта тюрьма считается одной из самых известных в мире. Она находится посреди залива в Сан-Франциско и специально была построена на острове для того, чтобы оттуда было невозможно сбежать. Когда-то давно здесь обитали военнопленные, мафиози и самые опасные преступники. Отличительной особенностью этой тюрьмы был режим тишины — и заключенным, и сотрудникам здесь запрещали произносить какие-либо звуки. Ходят слухи, что некоторые заключенные сошли с ума из-за этого правила.

Сейчас тюрьма функционирует как памятник архитектуры. Сюда возят туристов на экскурсии и рассказывают о временах, когда в камерах содержались заключенные. Туристам открыт весь остров и многие административные здания.

Сан-Педро, Боливия