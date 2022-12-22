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1 час назад

Что происходит на обитаемом острове, который называют “затерянным”

Мария Каткова

Этот остров называют “затерянным миром” из-за того, что он давно отделился от материка и создал свою удивительную экосистему. Здесь растут удивительные растения, которых нет нигде в мире. О том, что происходит на йеменском острове Сокотра — в материале “Рамблера”.

Что происходит на обитаемом острове, который называют “затерянным”
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Большинство туристов приезжают сюда для того, чтобы насладиться природой и посмотреть на необычайно красивые и уникальные виды. Их образует фауна, которой действительно нет нигде в мире.

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Драконовое дерево

Unsplash.com

Это дерево можно назвать символом острова Сокотра, так как оно растет исключительно там. Оно отличается своей формой — имеет длинный ствол, а крона образует необычную “шляпку”.

Согласно легенде, давно на острове жил гигантский дракон, который убивал слонов и пил их кровь. Однажды большой слон упал на дракона и тот погиб. Их кровь смешалась воедино и из нее выросло Драконовое дерево.

При надрезе ствола появляется красная смола, которую также называют кровью. В древние времена ее использовали для бальзамирования и лечения кожи и глаз.

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Бутылочные деревья

Unsplash.com

Еще один известный экземпляр, растущий на острове. Такое название они получили по форме их ствола. Он представляет собой форму гладкой капли, а вверх отходят ветки, на которых растут листья.

Ученые пытались вырастить бутылочные деревья в лабораториях, и у некоторых это действительно получилось, и они даже смогли плодоносить. Однако такие растения практически не выживали из-за того, что им нужен определенный климат и почва, которые невозможно создать в лабораторных условиях.

Дендросициос (огуречное дерево)

Wikipedia.org

Вы удивитесь, но это дерево — дальний родственник древней тыквы Также растет уникально только на Сокотре. На этом дереве действительно растут огурцы, но в пищу их употребляют редко. В основном этого не делают из-за неприятного запаха плодов, а также из-за отсутствия вкуса. Огурцы представляют собой вытянутые плоды от 4 до 7 сантиметров, могут приобретать любой оттенок от зеленого до желтого. Внутри они водянистые и имеют четыре косточки. Чаще всего растение используют как декоративное.

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