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16 минут назад

Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть перед Новым годом

РИА "ФедералПресс"

Российские туроператоры подготовили несколько бюджетных вариантов предновогодних туров с вылетом в ближайшие даты. Они предлагают россиянам отправиться на несколько дней к морю и вернуться домой до главного праздника года. Какие страны и за какую стоимость можно посетить в грядущую неделю, рассказали в Ассоциации туроператоров.

Страны, в которых можно недорого отдохнуть перед Новым годом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самые привлекательные предложения замечены на отдых в Турции, ОАЭ и Египте. Доступнее всех в этой тройке оказалась Турция, самым дорогим – Египет», – отметили в АТОР.

Например, отдохнуть 5 ночей в пятизвездочном отеле в Анталье можно за 53 000 рублей на двоих. Старт тура – 25 декабря с ANEX Tour. А 23 декабря Coral Travel предлагает улететь на 7 дней в турецкий Кемер. Туроператор за 52 000 отправит пару путешественников в четырехзвездочную гостиницу с включенными завтраками.

Уехать перед Новым годом в ОАЭ можно с Coral Travel за 29 000 на человека. В эту стоимость включен недельный отдых в «четырехзвезднике» с завтраками. А ANEX Tour предлагает еще более бюджетный вариант – три ночи в четырехзвездочном отеле за 23 500 на персону, вылет 24 декабря.

Отдых в Египте выйдет самым дорогим из представленных.

«Поездка в Шарм-эш-Шейх на 5 ночей с вылетом 25 декабря стоит у ANEX Tour минимум 75 000 рублей на двоих. Клиентам FUN&SUN предновогодний Египет доступен за 49 000 на одного на неделю. Вылет 23 декабря», – также отмечается в материале ассоциации.

В АТОР предупредили, что отправляться в подобные путешествия своим ходом невыгодно. Потому что только за билеты на самолет самостоятельным туристам придется отдать полную стоимость тура.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, в какие страны собираются уехать россияне на Новый год.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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