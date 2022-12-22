Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Горнолыжный сезон открыли на курорте Шахдаг в Азербайджане

Мир24

В Азербайджане настоящая зима со снегом только в горах. Поэтому любители лыж и сноуборда едут на курорт Шахдаг. Это самое популярное место в стране для любителей скоростных спусков. Что предлагают отдыхающим в этом году, узнала корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Горнолыжный сезон открыли на курорте Шахдаг в Азербайджане
Фото: Мир24Мир24

Днем здесь солнечно и тепло, мороз легкий, а ночью температура может опускаться до минус 20. В таких условиях хорошо работают снежные пушки. На склонах всегда есть пригодный для катаний снег. Снаряжение можно взять напрокат, помогут инструкторы. Полный комплект на день будет стоить 30 манатов, или 1 200 рублей.

Видео дня

«Главное – выбрать удобные ботинки. Неподходящая обувь не даст возможности нормально управлять лыжами, кроме того, может натереть ноги. Второй этап подбор лыж. Учитывается рост и вес лыжника», – рассказал инструктор Орхан Сеидов.

2 300 метров над уровнем моря и 19 спусков разного уровня сложности. Новичков на самый верх в одиночку не пустят – для них только учебная трасса. Таковы правила.

«Приехали сюда второй раз. Ездили в прошлом году. Очень понравилось. Но я пока новичок, поэтому катаюсь в паре с тренером», – рассказал турист Амин.

Для опытных горнолыжников доступны все спуски. До старта добраться можно на эскалаторе или по канатной дороге. Целый день катаний обойдется посетителям в 17 манатов, это почти 700 рублей.

«Здесь как будто все проблемы уходят, я счастлива, катаюсь спокойно. Ноги сами ведут», – призналась туристка Даяна.

Курорт славится и своей кухней. На территории есть кафе и рестораны. Сегодня в этом заведении основное блюдо в меню нар говурма.

«Это мясо с гранатом. Его подают к азербайджанскому плову. Это блюдо имеет приятный кисловатый вкус. Туристам очень нравится, часто заказывают именно его», –рассказал повар Кямран Мадатов.

В Шахдаге работают несколько отелей. Цены за номер начинаются от двухсот манатов, это примерно семь с половиной тысяч рублей. Если купить тур выходного дня, размещение будет немного дешевле. По выходным из Баку курсирует общественный транспорт. За проезд туда и обратно берут 20 манатов, это почти 800 рублей.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители