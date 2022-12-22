Горнолыжный сезон открыли на курорте Шахдаг в Азербайджане

В Азербайджане настоящая зима со снегом только в горах. Поэтому любители лыж и сноуборда едут на курорт Шахдаг. Это самое популярное место в стране для любителей скоростных спусков. Что предлагают отдыхающим в этом году, узнала корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Фото: Мир24 Мир24

Днем здесь солнечно и тепло, мороз легкий, а ночью температура может опускаться до минус 20. В таких условиях хорошо работают снежные пушки. На склонах всегда есть пригодный для катаний снег. Снаряжение можно взять напрокат, помогут инструкторы. Полный комплект на день будет стоить 30 манатов, или 1 200 рублей.

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«Главное – выбрать удобные ботинки. Неподходящая обувь не даст возможности нормально управлять лыжами, кроме того, может натереть ноги. Второй этап подбор лыж. Учитывается рост и вес лыжника», – рассказал инструктор Орхан Сеидов.

2 300 метров над уровнем моря и 19 спусков разного уровня сложности. Новичков на самый верх в одиночку не пустят – для них только учебная трасса. Таковы правила.

«Приехали сюда второй раз. Ездили в прошлом году. Очень понравилось. Но я пока новичок, поэтому катаюсь в паре с тренером», – рассказал турист Амин.

Для опытных горнолыжников доступны все спуски. До старта добраться можно на эскалаторе или по канатной дороге. Целый день катаний обойдется посетителям в 17 манатов, это почти 700 рублей.

«Здесь как будто все проблемы уходят, я счастлива, катаюсь спокойно. Ноги сами ведут», – призналась туристка Даяна.

Курорт славится и своей кухней. На территории есть кафе и рестораны. Сегодня в этом заведении основное блюдо в меню нар говурма.

«Это мясо с гранатом. Его подают к азербайджанскому плову. Это блюдо имеет приятный кисловатый вкус. Туристам очень нравится, часто заказывают именно его», –рассказал повар Кямран Мадатов.