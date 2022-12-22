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48 минут назад

Российская тревел-блогерша посетила Турцию и удивилась местному патриотизму

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по миру, посетила Турцию и удивилась патриотизму местного населения. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Российская блогерша посетила Турцию и удивилась местному патриотизму
Фото: Лента.руЛента.ру

«В Турции бушует кризис, цены растут, народ недоволен, однако местные жители все равно любят и хвалят свою страну. Турок может вздыхать, цокать, охать и ругать свое правительство, но никогда не скажет дурного слова о самой родине», — рассказала девушка.

Автор блога отметила, что местные жители любят и хвалят свою родину, искренне считая Стамбул самым красивым городом на планете, а турецкую кухню самой вкусной. «Турки даже не путешествуют по миру. А ведь их паспорт открывает такие горизонты! Но они предпочитают ездить в отпуск в другие регионы родной страны, так как считают ее самой красивой и интересной на Земле», — восхитилась россиянка.

Кроме того, турки бесконечно любят своего первого президента — Мустафу Кемаля Ататюрка. По словам путешественницы, практически у каждой семьи есть флаг Турции, который по праздникам неизменно вывешивается за окно. Также местные жители безоговорочно считают турецкие сериалы лучшими в мире, а качество одежды и продуктов питания в стране на высшем уровне.

«Спросите у своих друзей, какой город самый красивый на планете. Вам назовут Париж, Рим, Амстердам, но не Омск, Липецк и даже не Москву. <...> Куда он хочет поехать на море? Вряд ли в Геленджик. Скорее всего, он мечтает как минимум о Египте. Нет, это вовсе не плохо. Но любопытно, почему многим из нас даже в голову не приходит искать самое лучшее в родных местах?» — заключила она.

Ранее в декабре российская туристка побывала в Турции и перечислила четыре правила жизни турчанок, которые делают их счастливыми. По ее словам, турецкие женщины отличаются от русских отношением к себе и к жизни. В первую очередь, они не стесняются лишнего веса и любят свое тело, отметила девушка.

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