Новый год в Тбилиси. Что ждет туристов: видео

Одно из самых популярных направлений у россиян - Грузия. Особенно часто в страну попадают через сухопутную границу в Верхнем Ларсе. Для этого можно долететь до Владикавказа, а дальше до границы с Грузией следовать на машине или автобусе.

Больше всего российских туристов традиционно привлекает столица. Тбилиси может похвастаться обилием концептуальных ресторанов, шумными вечеринками, старинными улочками и серными банями.

При этом зимой здесь царит особая атмосфера. Смотрите видео, чтобы узнать о том, как Тбилиси готовится к Новому году.