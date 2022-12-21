Россиянам предложили выгодный отпуск от 50 тыс. рублей в ОАЭ

Туры в эмират начинаются от 80 000 рублей на человека на двоих. Сюда входит проживание в течение недели в 4-звездочном отеле и авиаперелет. Туры с полупансионом и полным пансионом стоят от 100 до 120 миллионов рублей. По отзывам туристов, эмират вполне доступен, предлагает недорогой шопинг и демократичные цены в кафе, ресторанах и т.д. Вы можете сэкономить до 50 000 рублей, если выберете трехкомнатные апартаменты с завтраками.