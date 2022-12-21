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1 час назад

Туристам из РФ предложили выгодный отпуск от 50 тысяч рублей в ОАЭ в Шардже

Kadara.ru

Туры в эмират начинаются от 80 000 рублей на человека на двоих. Сюда входит проживание в течение недели в 4-звездочном отеле и авиаперелет. Туры с полупансионом и полным пансионом стоят от 100 до 120 миллионов рублей. По отзывам туристов, эмират вполне доступен, предлагает недорогой шопинг и демократичные цены в кафе, ресторанах и т.д. Вы можете сэкономить до 50 000 рублей, если выберете трехкомнатные апартаменты с завтраками.

Россиянам предложили выгодный отпуск от 50 тыс. рублей в ОАЭ
Фото: Kadara.ruKadara.ru

Шарджа — третий по величине эмират. Его главная особенность в том, что регион расположен параллельно Персидскому и Оманскому заливам. В Шардже строго соблюдаются законы шариата, а на пляже запрещено ходить в бикини. В эмирате запрещена продажа и покупка алкоголя.

«В Шардже также много музеев и природных заповедников. Расположение эмирата позволяет путешественникам легко добраться до Дубая и воспользоваться многочисленными возможностями для развлечений, которые предлагает Дубай. В Шардже тоже есть чем заняться», — говорит Елизавета Тимошенко, PR-директор Tez Tour.

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