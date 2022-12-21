Турсезон стартовал на горнолыжных курортах в Кыргызстане

На севере Кыргызстана открыли зимний туристический сезон. Всего в Чуйской области больше 10 горнолыжных курортов. На одном из них побывала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

Фото: Мир24 Мир24

От Бишкека до ближайшего горнолыжного курорта – не больше 40 минут. Здесь на несколько градусов теплее, чем в городе. Снег не рыхлый, трассы накатанные, идеально держат лыжи. Люди приезжают и чтобы просто отдохнуть от суеты, и чтобы покататься. Приехать на горнолыжную базу стоит и для того, чтобы насладиться видами. Воздух здесь великолепный – хочется дышать и дышать, особенно живя в городе, который в последнее время занимает первые строчки мирового рейтинга по загрязненности воздуха.

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Новичков на горнолыжном курорте с каждым годом все больше, говорят инструкторы. Много российских туристов. Татьяна Миронова в Кыргызстане впервые. Знакомство со страной решила начать с гор. Понравилось.

«Можно посидеть, отдохнуть. Очень удобно, что на скамейках есть мягкие подстилки. Позагорать можно, сейчас тепло, очень вкусная еда: рыба, баранина мне очень понравилась», – призналась туристка из России Татьяна Миронова.

Встать на лыжи Татьяна пока не решилась. Тем, кто готов к крутым спускам, предлагают экипировку напрокат. Полный комплект с лыжами или сноубордом обойдется примерно в 1 500 сомов (1 200 рублей). Ски-пасс на целый день – 1100, детский – вдвое дешевле. Услуги тренера стоят 700 рублей в час.

«Я несколько часов назад начался кататься с инструктором. Сначала было сложно, падал», – отметил мальчик, житель Бишкека Даниэль Ким.

Отдыхающих много даже в будни. Туристы остаются на несколько дней. Можно снять коттедж на целую семью или номер в отеле. Цены за сутки от 800 до 5000 рублей. Номера рекомендуют бронировать заранее.

«Ажиотаж начинается 1 января. Он длится 10 дней. Когда каникулы у школьников, студентов – все сюда приезжают. У нас не хватает стоянок, паркуются за базой», – рассказал директор горнолыжного комплекса Азиз Турдиев.

Голодными на курорте тоже никто не останется. Есть несколько кофеен, кафе и ресторан. Обед из горячего блюда и салата будет стоить около тысячи рублей.