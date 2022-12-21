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8 минут назад

Туристка побывала в Египте и назвала «не готовый ко встрече с россиянами отель»

Lenta.ru

Российская туристка и блогер побывала в Египте и назвала четырехзвездочный отель Zya Regina Resort & Aqua Park «не готовым ко встрече с россиянами». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Назван «не готовый ко встрече с россиянами отель» в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации отметила, что отель был построен еще в 1996 году, при этом реновация в нем не проводилась почти пять лет. Более того, по словам путешественницы, в гостинице отдыхает много египтян, которые чувствуют себя в ней «хозяевами».

Россиянка также пожаловалась на ржавую и старую сантехнику в номерах, побитую плитку и облупившуюся краску на стенах.

«И самое главное: везде грязно, — добавила она. — В ресторане грязные полы и грязная посуда, в только что полученном номере могут быть черные волосы и песок, в барах стулья и кресла в каких-то пятнах».

Заграница,
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