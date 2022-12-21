Назван «не готовый ко встрече с россиянами отель» в Египте

Российская туристка и блогер побывала в Египте и назвала четырехзвездочный отель Zya Regina Resort & Aqua Park «не готовым ко встрече с россиянами». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен» .

Автор публикации отметила, что отель был построен еще в 1996 году, при этом реновация в нем не проводилась почти пять лет. Более того, по словам путешественницы, в гостинице отдыхает много египтян, которые чувствуют себя в ней «хозяевами».