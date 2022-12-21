Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться

Сейшельские острова наряду с Мальдивами и Филиппинами — один из любимейших курортов богатых европейцев. Миллионеров, блогеров и знаменитостей с Запада манит не только исключительный сервис, но также уникальная природа Сейшельских островов. Здесь есть и единственные в мире гранитные острова, расположенные посреди океана, и самый большой поднятый над водой коралловый атолл, и экзотические животные, которых не встретить ни в одном другом месте на планете. Ко всему этому добавляются круглогодичное солнце, пляжи с ослепительно белым песком и теплый Индийский океан. Такая роскошь кажется большинству абсолютно недосягаемой, однако даже здесь можно провести относительно незатратный отпуск. Более того, туроператоры начали снижать цены на новогодние путешествия на Сейшелы, поэтому теперь они стали доступнее и для россиян с ограниченным бюджетом. О том, почему курорт так полюбился богачам и стоит ли он своих денег, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как Сейшелы стали островом мечты

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Еще пять веков назад ни миллионерам, ни предпринимателям не было никакого дела до разбросанных по Индийскому океану Сейшельских островов. Все поменялось, когда однажды их открыли французские мореплаватели. Узнав о новых заморских территориях, плантаторы из Франции, прихватив своих африканских рабов, ринулись на новые острова, которые назвали в честь министра финансов Жана Моро де Сешеля.

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Истории о райском уголке посреди Индийского океана, на котором легко возделываются ваниль, корица, гвоздика и другие культуры, дошли и до Лондона. Англичане, которым в тот момент уже принадлежал Маврикий, задумали прибрать к рукам и эти территории. Повод представился после наполеоновских войн, в которых Франция потерпела поражение. Так контроль над Сейшелами перешел к британской короне.

Французы выдвинули всего одно условие — пост губернатора останется за ними. Англичане возражать не стали. Контролировать территории решено было с Маврикия. Креолы, французы и англичане довольно мирно уживались на небольшом клочке земли вплоть до обретения островами независимости от Британии в 1974 году. Ничего не изменилось и после того, как Сейшелы стали республикой и вошли в состав Британского Содружества.

Впоследствии местные СМИ будут с удовольствием пересказывать истории о том, как во время одного из визитов на Сейшелы королеве Британии Елизавете II так понравился захватывающий вид на океан и горы с одной из смотровых площадок, что она провела на ней целый день, попивая местный ароматный чай.

Новые власти решили сделать ставку на туризм и не прогадали. Главный козырь Сейшел — уникальность природы. Здесь можно увидеть остатки древних пальмовых лесов, напоминающие о том, какая была растительность миллионы лет назад, мангровые леса, а также удивительных животных — черного попугая и бронзового геккона, сейшельского синего голубя, ястребиных черепах и многих других.

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Отбоя от европейцев, мечтающих своими глазами увидеть богатую флору и фауну Сейшел, не было. Учитывая, что отдых на курорте был по карману только богатым туристам, владельцы дорогих отелей начали процветать. Однако через некоторое время местные предприниматели забили тревогу. Пока обеспеченные путешественники коротали время на берегу океана, не покидая своих гостиниц, кафе, рестораны и сувенирные лавки попросту простаивали. Тогда власти пошли им навстречу, разрешив строить на островах небольшие семейные отели и гестхаусы. Так, отдых на курорте для богачей стал доступен и бюджетным туристам.

Сейшелы всегда считались популярным направлением отдыха у европейцев, особенно французов. Но со временем сейшельские курорты распробовали и россияне. В 2021 году больше всего туристов — почти четверть от всех путешественников — приехали сюда из России.

Сейшелы vs Мальдивы

Одним из главных преимуществ курорта считается невероятно комфортный и мягкий климат — там всегда в районе плюс 30, и даже тропические дожди идут недолго. Отечественных туристов привлекает еще и то, что разница с Москвой во времени минимальна — всего плюс час. Прилетев отдыхать, путешественники не испытывают никакого джетлага и дискомфорта.

Многие сравнивают отдых на Сейшелах с Мальдивами, поскольку оба государства расположены в Индийском океане. Однако между ними больше различий, чем сходств. Сейшелы относятся к Африке, и большинство населения составляют католики, а Мальдивы — мусульманская страна, расположенная в Азии. Это накладывает множество ограничений — например, на курорт нельзя провозить алкоголь, даже из duty free, каждый чемодан в аэропорту Мале тщательно сканируют. На Сейшелах такого запрета нет.

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К тому же сейчас на Мальдивских островах началась зима, а на Сейшелах, расположенных южнее экватора, — лето.

Но главное различие — географическое. Мальдивы представляют собой около 1,2 тысячи коралловых островов, на которых преобладает система «один остров — один курорт». С одной стороны, туристам гарантирована приватность, о которой они мечтают, с другой — любители развлечений оказываются фактически «заперты» на своем острове.

На Сейшелах 115 островов, из которых 33 обитаемы. По сравнению с Мальдивскими Сейшельские острова огромны. В основном путешественники интересуются тремя из них: Маэ, Прасленом и Ла-Дигом, где находятся уютные бунгало или международные сетевые отели Hilton, Four Seasons, Kempinski, Savoy, неделя проживания в которых начинается от 400 тысяч рублей на человека.

Сэкономить реально

В основном отдых на Сейшелах рассчитан на обеспеченных туристов. Здесь дорогое жилье, развлечения и еда. Ужин в ресторане при отеле обойдется от 6 до 10 тысяч рублей за двоих. Но это не финальная сумма — к счету обычно добавляют налог в размере 15 процентов, а также дополнительный сервисный сбор в 10 процентов.

Туристы, привыкшие к роскоши, отдыхают в элегантных виллах с первоклассным сервисом и пустынными пляжами, где устраивают гнезда сухопутные черепахи, по соседству обитают сейшельский шама-дрозд, в кокосовых рощах водятся фламинго, а в лагуне плавают медузы, скаты и разноцветные коралловые рыбки.

Путешественники катаются на лошадях, отправляются на экскурсии на плантации ванили, покупают в магазинах настоящее кокосовое масло и кормят гигантских черепах. Помимо этого они плавают с аквалангом, занимаются водными лыжами и яхтингом, ходят на спа-процедуры или дегустируют блюда в дорогих ресторанах. Местную кухню, представляющую собой смесь креольских, индийских и африканских мотивов, любят даже истинные гурманы.

Туристы пробуют лангустов в лимонном соусе, пряных осьминогов в кокосовом карри, рагу из летучей мыши, чатни из акульего мяса, пудинги из бананов и кокосовых орехов, запивая это местным алкоголем: перебродившим соком кокосового ореха — калу.

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Однако и бюджетные туристы смогут хорошо отдохнуть на Сейшелах. Так, сэкономить на еде можно двумя способами. Например, арендовать номер с кухней и готовить самим, покупая еду в местных магазинах. Или же брать еду навынос в небольших местных кафе, где довольно бюджетно и при этом безопасно. Есть на Сейшелах и свой бренд фастфуда — Grub Street — с гамбургерами и картошкой за 450 рублей.

Еду навынос готовят и в дорогих ресторанах. В таком случае блюдо, заказанное в заведении, может обойтись в несколько раз дешевле.

«Перелет в обе стороны обошелся нам в 32 тысячи рублей с человека, тысячу евро потратили на еду, еще около тысячи евро ушло на проживание. Мы ни в чем себе не отказывали, только что в рестораны не ходили, поскольку ужин на двоих обходится где-то в 6-7 тысяч рублей. В целом можно было, но мы решили, что проще в Москве в любой мишленовский ресторан сходить», — поделилась опытом путешественница Екатерина Балдина.

Другая туристка, Анастасия Чеповская, отдохнувшая на Сейшелах в июне 2022 года, тоже смогла сэкономить на поездке.

«Тогда в Сочи было даже дороже отдохнуть. Билеты мы купили еще за полгода с бесплатным переносом на другое число, отель забронировали, когда у них из-за всяких стресс-факторов и отмен рейсов упало в цене жилье. Добирались долго, с пересадкой в Абу-Даби, почти день ушел на дорогу туда и еще день — на дорогу обратно. Все пугают ломовыми ценами, полно обзоров на ютубе "Как я выживал на Сейшелах на дошираке", но все это ерунда», — поясняет россиянка.

По ее словам, дорого обычно все то, что связано с туриндустрией и сферой обслуживания, но общий чек на продукты в среднем обычно такой же, как в Москве. Прокат машины обходится примерно 35-40 евро (2,4-2,7 тысячи рублей).

Сейшелы действительно становятся все доступнее для российских туристов, не только самостоятельных, но и «пакетных» — еще в начале декабря туроператоры сообщили, что в продаже появились выгодные путевки на острова на Новый год. Сейчас цена новогодних туров начинается от 260 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включен перелет, а также проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. Размещение в четырех- и пятизвездочных отелях начинается от 480 тысяч рублей на двоих.

К тому же для удобства путешественников в начале октября возобновились прямые девятичасовые рейсы из Москвы на Сейшелы. Но билеты на них быстро раскупают. Обычно лететь приходится с пересадкой в Абу-Даби или Дубае, и дорога занимает около 12 часов в одну сторону, а стоимость билетов туда-обратно стартует от 78 тысяч рублей.

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₽ 260 тысяч стоит новогодний тур на Сейшелы на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле.

При этом россиянам для въезда в страну менее чем на 30 суток виза не нужна. Однако требуется предоставить либо сертификат о вакцинации «Спутником-V», либо отрицательный ПЦР-тест. К тому же перед вылетом на Сейшелы необходимо заполнить онлайн-декларацию, которая стоит 10 евро (685 рублей).

Три сейшельских кита

За более активным и насыщенным отдыхом туристы отправляются на самый большой и современный остров Маэ, где бурная городская жизнь с ресторанами, барами и казино сочетается с пляжным отдыхом среди кокосовых пальм.

На этом острове расположен и город Виктория, названный в честь британской королевы. Это одна из самых маленьких в мире столиц, ее площадь всего 20 квадратных километров, при этом здесь проживает треть всего населения острова — около 25 тысяч человек. Столица Сейшел больше похожа на азиатскую деревню: здесь невысокие дома, в основном частные, магазины, рынок и несколько кафе.

На Маэ, большую часть которого занимают леса и горы, около 60 пляжей. На севере острова находится пляж Бо-Валлон, прослывший самым популярным и молодежным местом со множеством отелей, ресторанов и кафе, рассчитанных на разные кошельки. Здесь нет волнорезов, но есть деревья, в тени которых можно спрятаться от палящего солнца.

«Люди с тугим кошельком едут на Сейшелы с расчетом увидеть все острова, всех черепах, все самые красивые камни, для этого они передвигаются на паромах между островами. Но дело в том, что все, чем знамениты Сейшелы — черепахи, камни и отличные пляжи, — есть на главном острове Маэ. Соседние острова называют "миллионерскими" и с посещением наиболее инстаграмных пляжей поездка становится дороже на 40-50 тысяч с человека», — уточняет Анастасия Чеповская.

Любители спокойного моря отправляются на пляжи Порт Лоне, расположенные на северо-западе острова, а также Анс Интенданс — на юго-западе. Однако не все пляжи Маэ гарантируют приятный отдых на берегу с песком, похожим на муку, и спокойным голубым океаном. Во многих местах нет ни искусственного волнореза, ни рифа, поэтому из-за больших волн купаться нельзя

Второй по величине Сейшельский остров — Праслен, добраться до которого из столицы можно либо на самолете местной авиакомпании, либо на скоростном пароме за 60 долларов (4,2 тысячи рублей). Большую часть территории занимает национальный парк Vallee De Mai, находящийся под охраной ЮНЕСКО.

Там растет символ Сейшельских островов — орех коко-де-мер, плод которого может весить около 20 килограммов. Кстати, местные жители верят, что именно этот орех, похожий по форме на женские ягодицы, а вовсе не яблоко, было тем запретным плодом, который попробовали в Эдеме Адам и Ева.

На Праслене и Маэ ходит общественный транспорт, и туристы могут сами выбирать, на какой пляж отправиться загорать и купаться, а где поужинать в ресторане.

Еще один остров — Ла-Диг, длина которого три, а ширина — четыре километра. Здесь нет огромных курортов, местные жители и туристы обычно передвигаются на велосипедах, аренда которых стоит около тысячи рублей в сутки, а электробайка — в пределах двух тысяч рублей.

Одна из главных достопримечательностей острова — L’Union Estate Park, в центре которого стоит дом в креольском стиле, где в конце 70-х снимали третью часть эротического фильма «Эммануэль». Кроме того, считается, что именно на этом острове находятся шикарные пляжи, сошедшие со страниц путеводителей по Сейшельским островам. Однако купание могут омрачить постоянно прибивающиеся к берегу водоросли.

«Кругом росли водоросли, поэтому в воду заходить было неприятно, к тому же купаться было страшно из-за больших волн. Еще очень расстроили сильные приливы и отливы: утром можно около ста метров пройти по колено, а днем — пляж исчезает под водой. Во время отлива самая большая опасность — наступить на морскую звезду, ежа или других обитателей», — поделилась одна из российских туристок Альбина Киселева, отдыхавшая на Сейшелах в 2021 году.

«Здесь все расслабленные, и никто никуда не спешит»

Даже если в поездке возникают неприятные нюансы, они быстро компенсируются атмосферой, царящей на курорте. Россияне рассказывают, что на Сейшелах очень безопасно, а местные своим поведением только подогревают интерес к направлению.

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При этом жизнь у сейшельцев течет очень размеренно: они посвящают больше времени созерцанию природы, нежели работе, поэтому ужин в ресторанах порой можно ждать больше часа.

«Вначале это бесит, но спустя время привыкаешь и сам становишься таким. В первые дни после Москвы хочется куда-то бежать, работать, а потом расслабляешься, и становится хорошо. Повсюду царит умиротворение», — рассказывает другая туристка Татьяна Мозговая.

Несмотря на дороговизну направления, многие туристы отмечают, что в местных жителях и отдыхающих здесь туристах мало пафоса. Все ведут себя очень просто и не кичатся своим богатством. Кроме того, сейшельцы не докучают путешественникам навязчивыми предложениями и попытками продать все подряд, а уровень преступности тут и вовсе минимальный, поэтому расслабление наступает моментально, как только самолет приземляется в Виктории.